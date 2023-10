La Casa del Queso de Gran Canaria, escaparate del sector primario en la isla

El equipo de Herrera en Cope Gran Canaria se ha acercado este viernes a la Casa del Queso en el municipio de Guía de Gran Canaria. Un lugar emblemático para el campo en el que se da a conocer las particularidades del queso grancanario, su historia, tradiciones y fabricación, con el objetivo, entre otros, de perpetuar esta actividad tan enraizada en la historia y la gente de la isla.

Una actividad que cuenta con relevo generacional, como nos contaba Belén, cuyos padres son los propietarios del Cortijo de Pavón, donde elaboran queso de oveja, gracias a la materia prima que les suministran sus 515 cabezas de ganado.

En su caso, se trata de la cuarta generación de la familia que se dedica a la elaboración de quesos, algo que, junto con sus hermanos, lleva haciendo desde niña, así que, tras terminar los estudios, a los 17 años decidió vincular su vida laboral a esta actividad artesana.

Belén asegura que, a pesar de la actual situación que se vive, el campo ofrece una oportunidad a la gente para ganarse la vida, asegurando que “se puede vivir del sector primario”, por eso con sus actuales 24 años anima a todos aquellos indecisos a que vinculen su vida profesional a la fabricación de alimentos artesanos como el queso.

Destacaba además la importancia de su tarea en relación a la producción de alimentos porque “si el campo no produce, la ciudad no come. Llenamos los supermercados”.

Durante el programa de hoy, otras voces como la de Vanesa Santana han hecho una llamada para que la ley de artesanía incluya los alimentos tradicionales y también porque se diferencie claramente la fabricación de los quesos artesanos y el queso industrial.

En este sentido recordaba que es un producto del que se tiene que estar pendiente cada día, “como si fuera un niño pequeño”, cuidando su calidad y dándole la vuelta cada jornada para su correcta elaboración. Si lo deseamos, podemos visitar la Casa del Queso de miércoles a viernes, de diez de la mañana a cuatro de la tarde.

Recientemente se celebró en Gran Canaria el Primer Foro de las Mujeres Queseras de Canarias. Un evento desarrollado bajo la tutela de la Mancomunidad del norte de la isla, que buscaba ser un punto de partida para dar más herramientas en el trabajo de crecimiento y desarollo de las mujeres queseras de las islas.