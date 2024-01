La capital grancanaria, partidaria de regular el alquiler vacacional para evitar la 'turismofobia'

Segundo día de Fitur, donde siguen las reuniones de los agentes turísticos y administraciones públicas para seguir atrayendo un turismo de calidad, sostenible y que deje más gasto en el destino.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con Pedro Quevedo, concejal de Turismo del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien ha afirmado que la capital grancanaria “está de moda, dentro del turismo urbano. Mi única preocupación es no morir de éxito, no caigamos en ese exceso de contar turistas y es un error si no seguimos haciendo bien las cosas. Tenemos que hablar de un turismo sostenible para que nos genere un valor económico importante”

El concejal insiste en que tienen los “mejores datos de la historia, 480.000 turistas han elegido a la capital grancanaria. Todavía tenemos que crecer en la calidad, en las estancias medias, en el gasto por estancia y esa es nuestra preocupación”.

A raíz de las manifestaciones del presidente de Canarias y del ministro canario de Política Territorial, de ampliar los salarios a los trabajadores el sector, Pedro Quevedo también es partidario de que se aumente, pero no solo en la hostelería, sino en más sectores. Considera que no solo se deben regular en el sector turístico, sino en todos los demás, porque “no concibe que un trabajador no tenga dinero para poder pagar el alquiler y comer".

“Hay gente partiéndose el lomo trabajando y no consigue conciliar, pagar el alquiler con comer. Esto es un grave problema. Todo el mundo no puede ser rico, pero todo el mundo que trabaja tiene que poder vivir con una cierta tranquilidad. Poder pagar una vivienda en alquiler y poderse ir una semana de vacaciones al año. Esto hay que resolverlo, en el ámbito turístico, más todavía porque los números de las facturaciones son altos”, añade.

Partidario de regular la vivienda vacacional, un tema preocupante en la ciudad

Pedro Quevedo, concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, es partidario de que se ordene y regule el alquiler vacacional. “Es un tema que nos preocupa, que hay que discutir, no demonizar y sentar bases”.

“Nosotros tenemos un problema habitacional muy grave y gente moviéndose en entornos no regulados. Este problema que tenemos, que es bueno para el turismo, tiene que ser bueno primero para nuestra ciudadanía. Hay que encontrar puntos comunes que determinen precisamente esa ordenación”, señala.

Expone que no cree que se deba prohibir o que desaparezca totalmente la actividad, sino que hay que regularlo. “Debemos regular hacia la calidad y no hacia la cantidad”.

Sobre los datos que arrojan que la capital grancanaria tiene un 67 % de viviendas vacacionales, dice el concejal que hay que confirmar y analizar ese dato, y por eso van a hacer un estudio propio para saber si la vivienda vacacional supera el número de plazas hoteleras y extrahoteleras profesionales. “Esto no es una buena noticia, porque regulas difícilmente lo que no es sector profesional. Es decir, cuando un hotel tiene 4 estrellas tiene que cumplir un conjunto de estándares y pasa lo mismo con los apartamentos. Con lo otro, es discutible”.

“Tenemos que hablar sobre esto sin demonizar nada, pero hay que hablarlo porque es un tema muy importante. De hecho, ya hay gente en la capital que escucha a gente con maleta de ruedas buscando su alojamiento en algún barrio y dicen que les empieza a molestar. Este tipo de manifestaciones son las que hay que evitar, porque somos un pueblo acogedor, amable y debemos evitar a toda costa fenómenos a la 'turismofobia', por eso debemos reflexionar sobre ello”, expone.

‘Ruidofobia’ en la capital: “No podemos convertirnos en un tanatorio”

El concejal de Turismo también ha hablado sobre el problema que se están encontrando con un sector de la población, que, en su opinión en mínima, que se queja por los ruidos que hay en zonas de ocio e incluso de eventos multitudinarios como el carnaval.

Pedro Quevedo dice que no hay que imponer nada, sino que hay que buscar un equilibrio entre todas las partes, “porque esta ciudad no puede ser un tanatorio”.

Concluye en que hay que buscar una convivencia entre los vecinos y la oferta cultural o de ocio que tiene la capital.“Hay que ajustar horas, volúmenes, hay que vigilar a los disparates, la limpieza tiene que funcionar… Pero lo que no puede ser es que la capital se convierta en un tanatorio, porque cuando alguien vive en el centro de una ciudad tiene unos condicionantes y si no, pues, entonces hay que vivir en otros sitios. Siento decirlo así, pero es que el daño es enorme”

