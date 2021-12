En Canarias, aforos y horarios sin límite para quien exija certificado covid en nivel 1

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves las nuevas condiciones de apertura para los negocios sujetos a las normas de prevención de la covid-19 en los cuatro niveles del semáforo sanitario, que premian con aforos del 100 % y horarios sin límite a aquellos establecimientos que exijan el pasaporte sanitario en el nivel más bajo de alerta (1, verde).



El Ejecutivo canario ya había avanzado que control de acceso a los negocios abiertos al público que quieran exigir el certificado covid a sus clientes (es el empresario el que voluntariamente decide adherirse o no a esa medida) iba a recompensar a sus propietarios con horarios y condiciones más laxas que a los demás: las vigentes en el nivel inmediatamente inferior al vigente en su isla.



Pero quedaba la incógnita de cuál iba a ser el incentivo para los negocios situados en islas en semáforo verde, el más bajo de la alerta covid: sin certificado covid, esos negocios podrán abrir hasta las 4.00 de la madrugada, con un 100 % de aforo en exterior y un 75 % en el interior; pero si exigen el pasaporte sanitario, pasarán a horario ilimitado y con un 100 % aforo fuera y dentro.



En estos momentos, todas las islas se encuentran en nivel 1, semáforo verde, menos Fuerteventura, que está en nivel 3, semáforo rojo, pero el Gobierno ya ha avanzado que probablemente este viernes pasarán a nivel 2 (semáforo naranja) Gran Canaria y Tenerife, islas que suman casi dos de los 2,2 millones habitantes de la comunidad.



Las nuevas condiciones entran en vigor a las 0.00 horas del 10 de diciembre, con esta regulación concreta:



Régimen general



===============



Nivel 1: Cierre a las 4.00 horas, aforo del 100 % en el exterior y del 75 % en el interior.



Nivel 2: Cierre a las 3.00 horas, aforo del 75 % en el exterior y del 50 % en el interior.



Nivel 3: Cierre a las 2.00 horas, aforo del 50 % en el exterior y del 33 % en el interior.



Régimen para negocios que implanten el certificado covid:



=========================================================



Nivel 1: Horarios sin límite, aforo del 100 % en el interior y en el exterior.



Nivel 2: Cierre hasta las 4.00 horas, aforo del 100 % en el exterior y del 75 % en el interior.



Nivel 3: Cierre a las 3.00, aforo del 75 % en el exterior y del 50 % en el interior.



El nivel 4 de alerta, el más alto del semáforo, no se modifica: en las islas que lleguen a ese nivel, se cerrará a la 1.00 y los aforos máximos serán del 33 % en el exterior y del 25 % en el interior, pero de nuevo el uso del certificado covid será recompensado (cierre a las 2.00 y aforos del 50 % fuera y 33 % dentro).



Tampoco cambia el cupo máximo de personas no convivientes que pueden reunirse: 12 en nivel 1, ocho en nivel 2 y seis en los niveles 3 y 4. Como en los horarios y aforos, exigir el certificado covid a los clientes da derecho a bajar un peldaño en esos niveles.