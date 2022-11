El Cabildo insular sobre el caracol chato de Arguineguín: “No está en el catálogo de especies amenazadas”

El Cabildo de Gran Canaria se ha pronunciado después de que la plataforma Chira Soria haya pedido, en un comunicado, la paralización cautelar de las obras de la central de bombeo reversible Salto de Soria, ante la amenaza inminente que asegura que suponen para el caracol chato de Arguineguín en peligro de extinción.

La plataforma ha solicitado la paralización de los trabajos mediante un escrito presentado en la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Según exponen “Red Eléctrica de España ha ocultado en el estudio de impacto ambiental del proyecto la presencia de este caracol en peligro de extinción y tampoco se recoge en la evaluación de impacto ambiental".

Los denunciantes afirman que "no se ha evaluado el impacto ni se han incorporado medidas preventivas, correctoras y compensatorias en la DIA, ni en el en el plan de vigilancia ambiental de las obras".

En COPE Gran Canaria, Manuel Amador, el director insular de Medioambiente del cabildo de Gran Canaria, asegura que este animal no está en ningún catálogo de especies en peligro de extinción a nivel insular y nacional.

Manuel Amador asegura en nuestros micrófonos que se enteró de “la noticia por los medios de comunicación y que a pesar de las consulta a su equipo técnico, y al regional nadie sabe de donde ha salido esa noticia, porque el animal no está catalogado como una especie en extinción”.

“Lo he consultado con técnicos del Gobierno de Canarias y al técnico del Cabildo y es nuestra primera noticia. No está en ningún catálogos de animal en peligro de extinción. Con lo cual no sé donde han sacado ellos esa información, pero no está en ningún catálogo de Canarias, ni al de nivel nacional”, añade.

Sobre la existencia de ese animal, dice Manuel Amador, que si “viven en esa zona. Radica en la zona casi limítrofe con el mar y es un caracol, bastante escaso, porque es una zona bastante seca, xerófila, pero habita en la franja baja de la costa”.

El director insular dice que “el caracol suele estar en la zona costera de Arguineguín, y se ubica ahí. Tal y como me informan desde los técnicos”.

Insiste en que “el caracol chato no está incluido en el catálogo de especies en peligro de extinción”.

PLATAFORMA SALVAR CHIRA-SORIA: “LA ESPECIE AFECTADA VIVE DONDE SE ESTÁN ACOMETIENDO LAS OBRAS”

La plataforma Salvar Chira-Soria dice que esta especie “Monilearia Arguineguinensis está citada en el libro rojo de especies amenazadas (IUCH Red List) con la categoría de 'Peligro Crítico'”.

Sobre sus característica, dice que colectivo que se trata de “un molusco gasterópodo de la familia Cochlicellidae que fue descubierto en 1998 y cuya área de distribución se limita a 10 kilómetros cuadrados, principalmente sobre los 50-100 metros de altitud en la desembocadura del Barranco de Arguineguín”

La plataforma expresa que se trata de “una especie rara, su población es de pequeño tamaño y se localiza en un área geográfica muy limitada, en la desembocadura del Barranco de Arguineguín. Es endémica y requiere especial atención debido a que su hábitat y área de distribución natural se está reduciendo por la antropización masiva",.

“Especialistas en moluscos han podido constatar la presencia del caracol chato en la zona afectada por el proyecto, señalan, lo que la pone en "amenaza inminente de daños por la ejecución de las obras de la estación desalinizadora de agua de mar (EDAM), y sus instalaciones vinculadas a la captación y conducción de agua por el cauce del barranco y el tendido de nuevas líneas eléctricas que realiza Red Eléctrica de España en esta zona”, señala.

Por ello, la plataforma pide paralizar los trabajos, para “evitar que se produzcan daños de imposible o difícil reparación sobre la especie, que debería estar protegida oficialmente y que, por error administrativo, culpa, dolo o negligencia, no figura en los catálogos oficiales".

Además, se ha solicitado la inclusión de la Monilearia Arguineguinensis en el Catálogo Canario de Especies Protegidas y que se eleve la propuesta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España para su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.