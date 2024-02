Telde talará el laurel de Indias de San Juan si el tratamiento no funciona

El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Telde ya se resigna a talar uno de los laureles de Indias que están afectados con la plaga 'Armilaria Melea' en la plaza de San Juan. En declaraciones a Herrera en COPE Gran Canaria, Juan Francisco Artiles ha afirmado que esperarán una semana para comprobar si la fórmula propuesta para revertir la situación que pasa con aplicar el hongo 'Trichoderma' funciona, de no ser así, “no tendremos más remedio que aplicar el sentido común y protegiendo la seguridad de los ciudadanos, no nos quedará más remedio que talar el árbol”

Hay tres árboles afectados, dos de ellos, en principio no revisten gravedad, pero el más que preocupa es el que está más cerca de la basílica: “Si tenemos que talar, talaremos, si los técnicos nos dicen que no hay otra solución, aplicaremos la más drástica porque prevalece la seguridad de las personas y hay que minimizar los riesgos.”

Artiles reconoce que hay una parte que es recuperable, pero hay mucha incertidumbre porque recuerda que en 2015 ya se hizo algo parecido y al final el árbol cayó por el peso de las ramas recuperadas “se quitaron las más débiles, pero el paso de las que se dejaron generó que años después cayera”, por eso es tan tajante y no desea corres riesgos que califica de innecesarios.

En cuanto al árbol más afectado, el concejal apunta que “el informe tomógrafo deja claro que hay una zona interior entre las dos ramas; la central y la de la izquierda que son las más pesadas que es la que realmente preocupa,” Artiles se muestra muy pesimista “no voy a correr riesgos, si vemos que quitando la parte podrida no es suficiente y es posible que caiga, soy práctico, ya que no podemos alargar esto en el tiempo.”

El concejal recordó lo sucedido en octubre de 2023, cuando de forma sorpresiva un árbol de la misma especie se desmoronó sin causar daños personales, “tuvimos suerte”, según el edil, porque días antes se había realizado una acción con cientos de personas en la plaza.

Por qué se ha llegado a este extremo

Según explica el concejal, hay varios factores que explican el deterioro de estos árboles, el alcorque que rodea el laurel de Indias “hace unos años se elevó casi un metro y se taparon las raíces y partes del tronco”, una poda muy agresiva, la obra de rehabilitación de la plaza “aquí tocaron las raíces” y que estos árboles están interconectados entre ellos a través del subsuelo “hay una seria de canales y aljibes y el hongo es fácil que se transmita de uno a otro.”

En principio, no hay otros laureles de Indias que estén afectados con esta problemática, pero es necesario hacer un estudio pormenorizado “ves el árbol, la copa frondosa, no se ve a simple vista, y parece que está bien, pero cuando vemos las raíces se comprueba que no es así.”