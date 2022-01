Augusto Hidalgo será el candidato del PSOE al cabildo de Gran Canaria

El líder del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, continuará siendo secretario general del partido en Gran Canaria y que el alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo, que aspiraba a ese puesto, optará en cambio a presidir el Cabildo de la isla.



En declaraciones a los medios, Torres ha dicho estar "contento" por el acuerdo alcanzado entre ambos dirigentes y que evitará el enfrentamiento en unas primarias a la secretaría general del partido en Gran Canaria en el próximo Congreso insular, que ya fue pospuesto por la voluntad de la Ejecutiva regional de no evidenciar un enfrentamiento entre ambos.



"Hay acuerdo en Gran Canaria. Ambos trasladarán los términos de ese acuerdo en el que hemos trabajado intensamente las últimas semanas y meses tanto la dirección federal como regional e insular", ha expresado el también presidente de Canarias.



Torres ha dicho que le "alegra" tener ese acuerdo y que, tras ello, se convocarán los congresos insulares de todas las islas, en fechas distintas, para instalar la "normalidad orgánica" en el PSOE de Canarias.



"Esto es una buena noticia. Hace falta la máxima unidad del PSOE, que gobierna en la mayoría de instituciones", ha opinado el secretario general de los socialistas canarios, quien ha agregado que "en estos momentos" se precisa la mayor unión interna.



Según Torres, "ha habido generosidad" por parte de Hidalgo y Franquis, que eran los militantes que partían con mayores opciones, "lo que no significa que cualquier otro compañero que decida pueda presentarse".



Sin embargo, el presidente de Canarias ha concluido al apuntar que "es el momento de la unidad y de tener un PSOE fuerte" porque "es lo que demanda la ciudadanía y lo que tenemos que hacer".



Se trata de la primera vez en los últimos años que las "familias" socialistas de Franquis e Hidalgo llegan a un acuerdo, después de protagonizar otros enfrentamientos internos como la pugna por la secretaría general de la capital grancanaria en 2018, que Hidalgo, siendo alcalde, perdió por una decena de votos contra el hoy vicepresidente del Cabildo grancanario, Miguel Ángel Pérez del Pino, próximo a Franquis.



También Franquis, en el anterior Congreso insular, se batió y ganó ante una persona próxima a Hidalgo, Alejandro Ramos, quien más tarde encabezó la lista electoral del PSOE al Ayuntamiento de Telde y quien, tras no lograr ser elegido alcalde de este municipio, fue nombrado director general de Empleo del Ejecutivo autonómico.