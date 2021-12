Asociación de líneas aéreas: “Los precios de los billetes a Canarias son bajos”

Los billetes de avión a Canarias no se han incrementado y no tienen unos precios desorbitados. Según el presidente de la Asociación de Líneas Aérea, Javier Gándara los precios de avión a Canarias no han aumentado y que fluctúan según la oferta y la demanda.

Javier Gándara ha estado en los micrófonos de COPE Canarias valorando el turismo y los datos de conectividad que estamos teniendo. Asegura que no es más caro volar y que “los precios cambian según la oferta y la demanda. Además de con cuánta antelación se compre el billete”.

“Sigue estando muy barato volar, pero en días de más demanda es algo más caro. Si comparásemos los precios de ahora con los de hace años, sigue siendo sensiblemente más barato, tanto con el descuento de residente que sin él”, añade.

INCERTIDUMBRE CON LA PROGRAMACIÓN DE VUELOS

El presidente de la Asociación ha apuntado que a la hora de programas los vuelos con “un año visto hay mucha incertidumbre”. Señala que antes las compañías lo programaban con mucha antelación, pero que ahora tienen que ir semana a semana porque la manera de viajar o de reservar los vuelos han cambiado.

Javier Gándara: “Ahora determinamos los vuelos que son los domésticos o los vacacionales. Lo esperable es que el año que viene se lleguen a las ratios que teníamos antes de la pandemia. Lo más razonable es pensar el comienzo de esa recuperación y volver a tener niveles de antes de la pandemia”.

“A principios de la temporada apuntaba bastante bien porque lo que estaba programado para Canarias era un aumento del 15%, aseveró”.

Javier Gándara: “La perspectiva a Canarias es que la oferta sea un 15% superior, pero también esa recuperación en la oferta no es lo mismo que en la demanda, porque los aviones no vienen llenos, están al 75%”.

Además, apunta a que “durante los meses de julio y agosto los vuelos con la Península prácticamente se llegaron a los mismos niveles que antes de la pandemia. Ahora ha bajado un poco, pero si estamos viendo que lo que está tirando de la demanda son los viajes vacacionales y visita de familiares.”.