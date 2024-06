Asesinato en un parque de Gran Canaria: "Nos asustamos y cerramos la tienda"

Sigue la conmoción en el municipio grancanario de Telde tras el asesinato de un joven magrebí a manos de otro en el parque Arnao. Los hechos ocurriendo el pasado viernes, cuando tras una reyerta, Mourad Boumeheta, el responsable de apuñalar mortalmente a Yassine, fue a un bazar, compró un cuchillo de grandes dimensiones, y le asestó varias apuñaladas, acabando con su vida.

Tras ese violento suceso, Mourad huyó del lugar y se refugió en una nave abandonada en el Polígono Industrial de Las Huesas, aunque fue capturado tras una ardua búsqueda de la Policía Nacional.

Con el susto en el cuerpo, COPE Canarias se ha acercado al municipio para hablar con alguien que pudiese contarnos de primera mano lo ocurrido. José es empleado de un negocio de compraventa de coches que está muy cerca de donde ocurrieron los hechos.

En nuestros micrófonos asegura que cuando se enteraron de lo ocurrido se quedaron bastante desubicados y muy asustados. "La verdad que fue una cosa muy muy fuerte, porque, a pesar de que no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, estaba todo el mundo que no sabíamos qué hacer o como actuar. De hecho, todos los negocios de la zona cerramos por si acaso se le ocurriera entrar a uno de los jóvenes en el negocio a esconderse o lo que sea"

"Temíamos que algo nos pasara, por eso cerramos las tiendas. Evidentemente, cuando una persona está asustada y está huyendo, pues es capaz de cualquier cosa. Pensamos mil cosas que nos pasaban por la cabeza y no sabíamos qué hacer porque todo estaba en el aire, por eso preferimos cerrar los establecimientos y estar tranquilos", añade.

En COPE Canarias asegura que se trata de la primera vez en el municipio que "ocurre algo así de violento y con estas características; aunque en las últimas semanas ha habido otros acontecimientos como por ejemplo robos. El otro día le robaron a una señora y también robaron un coche, así que te pueden imaginar la inseguridad que se siente".

"Se pelearon, uno de ellos salió del parque para comprar un cuchillo y lo apuñaló"

Tras conocer que el chico fue al bazar chino a comprar el cuchillo con el que acabó la vida de otro joven, dice José que “fue como planeado. Fue algo extraño, porque el chico por lo visto fue al bazar, compró el cuchillo, luego fue a Arnao, empezaron a discutir y le apuñaló. Creo que fueron tres puñaladas, pero acabó con su vida en un momento”.

Cuenta que, en el momento de los hechos, él estaba dentro en la tienda, vio a la policía corriendo y les preguntó por qué. Los agentes le dijeron que había un chico huyendo con un cuchillo, pero yo no lo había visto. Lo que sí es verdad que a los pocos minutos del apuñalamiento aparecieron varios servicios de emergencia. Eso fue una locura”.

José señala que hay un centro de migrantes en Telde, cerca del parque, y que hay muchos magrebíes por el municipio. No sabe exactamente el lugar, pero dice que hay muchos vecinos, especialmente personas mayores “que les temen porque van en grupo”.

“Hay sentimiento de inseguridad por todos los acontecimientos que han ido ocurriendo en las últimas semanas y en las que han tenido algo que ver. No todos los magrebíes son iguales, eso no es justo decirlo, pero al ir en grupo dan esa sensación de inseguridad”, concluye.