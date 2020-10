Arucas presenta "Arucas en el Corazón" su nueva imagen promocional

El Ayuntamiento de Arucas ha presentado hoy la nueva marca promocional del municipio, el distintivo nace como símbolo de referencia de todos los actos y eventos que realice el consistorio y los sitùe como referencia tanto en la isla como fuera de ella. El alcalde Juan Jesús Facundo recordó el drama que está generando en la sociedad la pandemia, no sólo por su impacto en las familias, tambíen en el mercado laboral "Los meses desde marzo hasta mayo prácticamente confinados ha generado no solo una crisis social y emocional sino que nos ha arrastrado a una crisis económica, muchas empresas y autónomos están en situaciones complejas y difíciles.identificar el amplio programa de eventos que desarrollan las concejalía de promoción del Consistorio aruquense."

El regidor señaló que el municipio cuenta con más de 1200 personas en erte y 4800 personas en desempleo, lo cual es un ejemplo del daño que está haciendo en el tejido socioeconómico los efectos de la pandemia, motivo por el cual el equipo de gobierno ha establecido "objetivos a corto y largo plazo para retomar nuestra vida social de manera distinta y asimismo a que nuestra economía vaya recuperándose y tenga un crecimiento positivo," para ello se ha consensuado un Plan de Reactivacion junto a agentes económicos y sociales con el objetivo de "tener un horizonte esperanzador."

El nuevo símbolo promocional de Arucas, es una paleta de colores en cuya tonalidad están representadas todas las referencias del municipio, desde el sector primario, hasta el azul de su costa pasando por el naranja que representa los oficios y deportes autóctonos, también destaca el dorado represtando a todos los vecinos del municipio. Pero si hay un color representativo es el rojo "es el color de la sangre, el color que recorre nuestro cuerpo y que mueve a nuestro corazón, ese es el rojo. Un color vinculado a la emoción, a las sensaciones, al simbolismo y sobre todo a la pasión. El rojo es un color dinámico y vital, que muestra felicidad y buena Salud. Predomina en una hoguera, como lo hace en nuestro volcán de fuegos artificiales en la noche de San Juan."

El distintivo cuenta con un vídeo promocional en el que han participado 16 actores y actrices del municipio, y con el que se quiere hacer sentir el latido del municipio.

DISCURSO DEL ALCALDE

A nadie se les esconde la situación actual que estamos sufriendo por la Pandemia (COVID-19), muchos hogares han sufrido en sus familias a alguien que ha estado contagiado o ha tenido que aislarse por estar cerca de algún positivo/a. Los meses desde marzo hasta mayo prácticamente confinados ha generado no solo una crisis social y emocional sino que nos ha arrastrado a una crisis económica, muchas empresas y autónomos están en situaciones complejas y difíciles. Arucas con más de 1200 personas en ERTE y con un paro de 4800 desempleados/as nos muestran la realidad que este virus ha hecho no solo un daño sanitario sino económico. Después del levantamiento del estado de alarma el 21 de junio, creíamos que sería posible remontar la parálisis del primer trimestre del año, pero a día de hoy estamos en una de las fases del rebrote del virus y a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho aún seguimos inseguros y con mucha incertidumbre. Es obvio, que no nos podemos parar y que entre todos debemos contribuir a salir más fortalecidos de esta situación. Esto nos lleva a marcarnos objetivos a corto y largo plazo para retomar nuestra vida social de manera distinta y asimismo a que nuestra economía vaya recuperándose y tenga un crecimiento positivo. Por eso desde el grupo de gobierno entendemos que el Plan de Reactivación es un documento consensuado y que necesita de la colaboración entre lo público y lo privado, con la aportación de los agentes sociales, sindicales, empresariales y políticos para poder tener un horizonte esperanzador.

Esta marca promocional que hoy mostramos a través de un vídeo no es algo nuevo, desde el mandato anterior se estuvo trabajando con una idea pero no obtuvo su resultado final. Hoy después de muchos meses de trabajo y sobre todo en estos momentos complicados creemos necesarios que Arucas cuente con una marca promocional que nos ponga en el centro de referencia de nuestra isla y fuera de ella. Arucas se puede descubrir como una paleta de colores en la cual se muestra la realidad de nuestro municipio.

Si hablamos geográficamente de Arucas, el color verde nos traslada al Parque de las Flores o a nuestra medianías (Área Recreativa del Lomo Jurgòn o el Lomo Riquiànez), también a nuestra Montaña de Arucas que en breve podremos volver a disfrutar de sus vistas, que desde su cima podemos divisar el paisaje verde de nuestras plataneras y que recorren desde el casco hasta llegar a la Costa, así como las plantaciones de caña de azúcar en las Vegas de Arucas.

En la Costa nuestro color es el azul cristalino de nuestras piscinas de los Charcones, de la playa del Puertillo, la playa de San Andrés y Quintanilla o la punta de Arucas y nuestras Salinas del Bufadero. Desde Tinocas hasta San Andrés hacen que nuestros barrios y pueblos costeros tengan el color azul con fuerza y transparente.

Otro color que nos representa es el gris, el color de nuestra piedra que se mezcla con el azul y nos da esa belleza que nos muestra nuestra iglesia de San Juan Bautista, nuestros adoquines de cantería en las calles que nos recuerda que llevamos más de cuarenta años de la declaración de conjunto histórico de nuestra Ciudad, un color que nos identifica con labrantes y canteros no sólo los que trabajan con la piedra sino los labrantes de la palabra que componen a una generación que nos cuenta y relatan nuestra historia y nuestra memoria. Ese color gris intenso está inmerso en cada piedra de nuestras plazas de los barrios y pueblos desde Montaña de Cardones, San Andrés, Santidad, La Goleta, Bañaderos, Tres Barrios, etc.

Si hablamos de Cultura, el color que elegimos dentro de esa gama de colores es el marrón que nos lleva a conocer y divulgar nuestras tradiciones, es el color de las EEAAM, los grupos folclóricos, Encuentro Teatral, la noche de Finaos o el baile del Mauro (Folclore, museos, poesía, arte) y el amarillo como color transgresor que representa las nuevas formas modernas de la Cultura en la calle (Fiestoron, Festival de las Cervezas, Cangrejo Fest).

Económicamente Arucas es el color violeta del sector comercial y restauración , desde las Vegas Sport, a Juan de Bethencourt, Avenida del Miron, las zonas comerciales de Suàrez Franchy, Francisco Gouriè, León y Castillo donde predominan las pequeñas y medianas empresas que resisten el embate de esta crisis y que se revientan en estos momentos complicados, pasando a un color beige de la zona industrial de Montaña Blanca, o industrias señeras como la Isleña, Ron Arehucas y Galletas Bandama que nos deja esos aromas a melaza, azúcar, chocolate, pastas y galletas.

El color púrpura nos lleva al sector primario como el principal productor de plátanos pero también a otras producciones como el vino, el queso o la miel.

Si hablamos de Deporte el color naranja se identifica con nuestros deportes tradicionales y autóctonos, nuestra lucha Canaria con el buque insignia con los Guanches, o la petanca o bola canaria que se mezcla con el color magenta que son las nuevas disciplinas deportivas que han emergido en nuestro municipio en estos últimos veinte años.(Carreras de Montaña, Bestial Race, Tráil del Norte, etc) mantenièndose entre ese color disciplinas acuáticas, surferos, natación, hockey, etc..

Si le ponemos un color a nuestros vecinos y vecinas en la paleta de colores ese es el dorado, color brillante y luminoso que refleja nuestra idiosincrasia y nuestra lucha, los/as aruquenses somos personas trabajadoras y hospitalarias, a veces tan distintos entre sí como nuestros pueblos y barrios, somos gente amable, solidaria y abierta al exterior para empaparnos de multiculturalidad. Donde la colectividad y la individualidad nos hace ser críticos con nuestro trabajo pero además orgullosos de ser aruquenses.

Pero si hay un color que nos define y que nos representa a todos/as, es el color de la sangre, el color que recorre nuestro cuerpo y que mueve a nuestro corazón, ese es el rojo. Un color vinculado a la emoción, a las sensaciones, al simbolismo y sobre todo a la pasión. El rojo es un color dinámico y vital, que muestra felicidad y buena Salud. Predomina en una hoguera, como lo hace en nuestro volcán de fuegos artificiales en la noche de San Juan.

Arucas es una gama de colores que nos representa y nos identifica, por eso en este día queremos presentarles a través de este vídeo la marca promocional del municipio que les invitamos a que lo sientan como suyo, tanto a los que vivimos aquí o a los/as que se encuentran en la distancia por motivos personales, laborales o por estudios y que llevan el nombre de Arucas por bandera.

Que nos sintamos orgullosos de ser de aquí y no perdamos nuestras raíces y orígenes, pero también a aquellos que han elegido nuestro municipio para vivir y que se sienten un/a aruquense/a más.

Muchas gracias a todos los que han colaborado en la realización de este vídeo, unos 16 actores y actrices de Arucas, gracias a aquellos que nos dejaron grabar las imágenes desde sus empresas o casas, a todos de corazón muchas gracias, a continuación les mostramos el vídeo y finalizaremos el acto con una pieza musical. Reitero las gracias y muy buenos días.