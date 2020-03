Antonio Ojeda 'El Rubio' sale de prisión

Esta mañana Antonio Ojeda 'El Rubio' ha salido del Centro Penitenciario del Salto del Negro en Gran Canaria, donde cumplía una condena de 5 años por abuso a un menor, una condena que le impuso la Audiencia Provincial de Las Palmas por unos hechos que tuvieron lugar en 2012.

"Yo no he hecho nada, me he comido cinco años sin culpa ninguna", ha manifestado Ojeda a los informadores que le esperaban esta mañana a la salida del centro penitenciario. "Yo no se nada de Yéremi, no se nada de nada, y estoy aquí cumpliendo cinco años", ha insistido.

Cuando los informadores le han recordado que no estaba en prisión como sospechoso de la desaparición de Yéremi, sino como autor ya condenado por una agresión a otro niño, "El Rubio" ha insistido en su versión de que él no hizo "nada".

Preguntado por dónde va a ir, Ojeda ha dicho que no sabe. "Me da lo mismo que en Vecindario no me quieran, con que me quiera Dios tengo suficiente".

La salida de Antonio Ojeda se ha producido esta mañana. Ha sido en torno a las 11:30, en medio de una gran expectación mediática. Eran muchos los camaras de televisión que querían captar el momento. Al rubio le esperaba un hombre joven que ha increpado a los compañeros gráficos para que no tomaran su imagen. "¡Que le dejen tranquilo, chacho, no va a hablar, no ha hecho nada, plasta!", señalaba con un airado tono de protesta.

LA FAMILIA DE YÉREMI VARGAS

La salida de el Rubio ha sido criticada en redes sociales por Ithaisa Suárez, la madre de Yéremi Vargas, el pequeño desaparecido en la isla hace ya trece años. Y es que la familia siempre ha considerado a Ojeda como el principal sospechoso. Eso a pesar de que el juez que está al cargo de esta causa, la archivara. Suárez señalaba que la libertad de esta persona ha causado gran preocupación en las familias de Vecindario, "que ahora tienen miedo de dejarles en la calle".

Ella misma en su cuenta de Facebook, aseguraba "no tener palabras para describir lo que siento". Este lunes pedía disculpas a los medios al no haber podid atender a nadie, debido a sus circunstancias médicas y también el estado de nervios, en el que se encuentra. Son las dos razones por las que reconoce que estaba tomando tranquilizantes. "Estoy muy mal", confesaba en un vídeo casero.

LA INVESTIGACIÓN, SIN NUEVAS PISTAS

Se da la circunstancia de que mañana martes, se cumple el decimotercer aniversario de la pérdida de Yéremi. La familia ya había señalado que van a solicitar la reapertura del caso. Recientemente el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, señalaba que la Guardia Civil no va a dejar de luchar por hacer justicia con Yéremi y resolver su desaparición. A pesar de este mensaje, Pestana reconocía que no tienen nuevas pruebas en este caso.