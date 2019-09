Antonio Morales lamenta el acuerdo de Nueva Canarias con Coalición para ir juntos a las elecciones

El acuerdo que han alcanzado Nueva Canarias con Coalición Canaria para concurrir juntos a las Elecciones Generales del 10 de noviembre no es del gusto de Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria.

En Twitter, Morales ha expresado su rechazo a ese pacto. Una manifestación que ha realizado después de que el candidato de Nueva Canarias a las elecciones europeas, Faneque Hernández, haya anunciado su intención de salir de esta formación rechazando las decisiones que se han tomado sobre los candidatos, desde su punto de vista a espaldas de las asambleas locales, y también indignado por lo que considera "el ocultamiento de información sobre las negociaciones mantenidas con Mas País, el partido de Iñigo Errejón.

Antonio Morales reaccionaba a esta publicación, expresando su solidaridad con Faneque Hernández,destacando que se va del partido lanzando acusaciones muy serias. Augura además un alto coste para la formación por el acuerdo con Coalición Canaria.

Mi solidaridad con @FanequeH y mi tristeza por su marcha. Se va de NC con acusaciones muy serias. Me temo que pagaremos un precio muy alto por pactar con Coalición Canaria. pic.twitter.com/myMnFAqzwx

No es la primera vez que Morales se pronuncia en estos terminos. En los micrófonos de COPE Canarias destacaba su preferencia por pactar con la formación de Iñigo Errejón, antes que con Coalición Canaria.

�� @AMoralesGC, presidente del @GranCanariaCab: "No me veo en un mitin levantando la mano con @EquipoClavijo. Me gusta más la música de @ierrejon".https://t.co/sKjW3GhiIM