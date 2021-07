Alemania incluye a Canarias y Baleares en las zonas de riesgo por covid

El Gobierno alemán ha ampliado este viernes a toda España la consideración de zona de riesgo por covid, el menor de sus tres niveles de alerta, por el repunte de la incidencia en los últimos días, una consideración que no daba hasta ahora a Baleares y Canarias.



La inclusión en la lista de regiones de riesgo -al contrario que las calificaciones de "riesgo por alta incidencia" y "riesgo por variante peligrosa"- no tiene repercusiones directas para los turistas alemanes que se encuentren en España o planeen viajar a este país en los próximos días.



Uno de los criterios clave para que Alemania considere zona de riesgo una región es que la incidencia acumulada en siete días supere los 50 casos por cada 100.000 habitantes.



Hasta ahora estaban consideradas zonas de riesgo Andalucía, Cataluña, Cantabria, Navarra, La Rioja, Euskadi y Ceuta. Baleares y Canarias, los dos principales destinos de los turistas alemanes en España, no estaban consideradas zonas de riesgo.



En esta actualización se incluyen en la lista de zonas de riesgo a Bahrein y Trinidad y Tobago, además de las regiones irlandesas del Mid-West y Midland. Entre los lugares de riesgo por alta incidencia aparecen ahora también Fiji y Chipre.



Sólo pueden viajar a Alemania desde estos últimos dos países los ciudadanos alemanes y las personas con residencia permanente en Alemania y todos, incluidos los plenamente inmunizados, deben guardar una cuarentena de 14 días.



El principal criterio epidemiológico para declarar región de alta incidencia es que este parámetro a siete días supera los 200 casos por cada 100.000 habitantes.



Además, Alemania ha dejado de considerar zonas de riesgo por coronavirus a Arabia Saudí y a la provincia sueca de Kronoberg.



Las listas las publica el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, tras consensuarlas con los ministerios de Exteriores, Interior y Sanidad. Las actualizaciones suelen difundirse todos los viernes.



El Gobierno alemán reconoció este miércoles que seguía atentamente la evolución de la pandemia en las islas Baleares, pero avanzó que no daría recomendaciones como sí ha hecho por ejemplo Francia.



"No damos recomendaciones, confeccionamos nuestras listas", aseguró un portavoz del Ministerio de Exteriores.



Con respecto a la posibilidad de que Mallorca fuese declarada zona de riesgo dijo no tener "una bola de cristal", pero remitió a "los números y la tendencia".