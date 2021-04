El alcalde de Teror asegura que este año no habrá Romería del Pino como la conocemos

Las calles de Teror no verán tampoco en este 2021 la Romería Ofrenda del Pino tal y como la conocemos. Al menos esa es la opinión que defiende el alcalde del municipio, Gonzalo Rosario, que, en los micrófonos de Cope Gran Canaria, aseguraba que “el Pino tal y como lo conocemos no va a ser posible aún, sí haremos algunos actos, y para ello ya hemos tenido dos reuniones, pero la romería, como la entendemos, no puede haberla".

Rosario señalaba sobre la organización de las fiestas que están en los preliminares con el Cabildo, pero que se programarán más eventos respecto al año pasado, porque “ tenemos que intentar volver a la normalidad”, pero no la Romería tal y como la conocemos, aunque matizaba también, señalando que ese es el criterio actual, “ahora mismo cambia de aquí a dos meses tenemos otra perspectiva y buscamos otras alternativas, pero a día de hoy es imposible que actuemos como antes”.

Gonzalo Rosario destaca que ahora mismo los actos multitudinarios a día de hoy "no son viables y nada recomendables", recordando la decisión que se ha tomado con los San Fermines. Algo que asegura, va a ocurrir con los eventos más multitudinarios de las fiestas de los pueblos este verano.

De momento el programa de las fiestas del Pino es tan solo un borrador y será a finales de mayo, cuando se vea como está el estado de alarma, el momento en el que se decida qué se puede hacer y qué no.

Sobre este aspecto se ha pronunciado en Cope Canarias, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, asegura que hoy en día “no lo sabemos, no podemos saber que va a pasar, ojalá tuviéramos la certeza de que la vacuna haga efecto, que tengamos el efecto rebaño que pretendemos y que al final podamos recuperar esa normalidad, pero me parece muy difícil que pasado el mes de agosto, que siempre supone un aumento de la incidencia...”, añadiendo que considera aventurado el anunciar que no se puede hacer.

Mientras tanto se trabaja de forma coordinada con el obispado y el ayuntamiento. Está previsto que a finales de mayo haya una rueda de prensa, para informar de cómo va la situación.

Será pues la segunda ocasión en la que el covid impediría el normal desarrollo de estas fiestas, una de las celebraciones más queridas y concurridas en la isla, después de que el año pasado tampoco vimos la estampa de las carretas acercándose a la Basílica para depositar ante la Patrona de la Diócesis la ofrenda de los municipios de la isla.





















