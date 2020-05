Antonio Morales: “No se podrá celebrar la Romería del Pino”

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que no se va a poder celebrar la Romería Ofrenda de la Virgen del Pino ante la crisis provocada por el Covid-19. “Estamos en condiciones de anunciar que no se va a poder hacer. Hay que buscar otras fórmulas para celebrar y homenajear a la patrona de la Diócesis de Canarias. Esa desde luego no va a ser posible”. Así lo anunciaba el presidente del Ejecutivo insular en una entrevista en La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez con motivo del Día de Canarias.

Antonio Morales lamentaba que en estos momentos es imposible preparar cualquier acto con mucha antelación, dada la incertidumbre que se presenta en todo el Estado español por la propagación de los contagios de coronavirus. Él insistía en que no será posible realizar la romería en honor a la Virgen del Pino de la manera en la que los grancanarios están acostumbrados.

El presidente insular decía “vamos a ver qué actos se pueden mantener”, ya que señalaba que no se puede asumir el riesgo de que miles de personas se aglutinen en las calles de Teror manteniendo contacto.

Morales apuntaba a que aún no se ha cerrado el programa de actos de la fiesta y, “están estudiando fórmulas alternativas para que pueda celebrarse la ofrenda”, de forma que, los vecinos y visitantes del municipio puedan seguir mostrando su lado más solidario con las personas más vulnerables.

El presidente aseguraba que, aunque aún no se han puesto en contacto con el Obispado de la Diócesis de Canarias, tiene claro que todos apostarán por esta línea, dado que es impensable mantener la fiesta como se celebra habitualmente por el volumen de personas que acuden y las aglomeraciones que se producen para homenajear a la patrona en el municipio de Teror.