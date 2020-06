800 personas de Gran Canaria subsisten gracias a una ONG

En dos meses esta organización ha duplicado la ayuda en el reparto de alimentos, de ropa (calzado, ropa interior o calzado) y de kits de aseo personal. A sus puertas llegan muchas personas que no solo lo están pasando mal, sino que no tienen nada con lo que vivir.

La ONG Ser Humano con sede en La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, ayudaba mensualmente a unas 400 personas antes de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Ahora mismo ha duplicado su ayuda y atienden a casi 800 personas que no tienen nada y necesitan de estos colectivos para subsistir.

De lunes a domingo atienden diariamente a unas 30, 40 y hasta 60 personas (en algunas ocasiones), para cualquier tipo de ayuda humanitaria. Es decir, para pedir ropa, para que les ayuden en gestiones tramites de subvenciones, para ayudarles a hacer Currículum Vitae, para gestionar también el tema del ERTE, para aconsejarles en temas jurídicos...

Esta ONG también los remiten a otras asociaciones más afines, si ellos no les pueden atender. Por ejemplo, aquellas personas que piden que les ayuden en temas económicos como el pago de la luz, del agua etc., los derivan a otro sitio que les pueda ayudar mejor.

Relata una situación desgarradora en COPE Canarias: "Nosotros no pensábamos que iba a ser algo tan bestial. Hemos tenido que cerrar durante unas horas las puertas de nuestras sedes, ya que no tenemos la vergüenza de decirle a alguien, que no tenemos algo que necesita. Nunca le hemos dicho que no a nadie y es gente a la que le damos alimentos. Algunos nos dicen que la mitad de las cosas no las pueden usar, ya que no tienen luz, ni agua. No tienen nada, tienen que comer a base de laterío de galletas y de comida procesada".

SE QUEDAN SIN ALIMENTOS

En el mes de marzo esta ONG tenían 13.000 kg de alimentos y ahora apenas le quedan 1.000 kg, lo que demuestra "todo lo que han repartido en estos meses".

Javier Gásquez, director general de la ONG en Las Palmas de Gran Canaria, nos contaba que cada día acuden mucha gente que lo está pasando muy mal y que le llama la atención que hayan duplicado la ayuda en tan poco tiempo. “Esto demuestra que hay mucha gente necesitada en la isla, que tiene que recurrir a nuestra ONG o a otras, para poder subsistir”.

“Viene gente caminando desde Telde, desde Las Mesas, la verdad que es impresionante lo que está pasando. A veces también les ayudamos y llevamos a esta gente a su casa, ya que no tienen dinero ni para coger el transporte público”

Entre los alimentos que reparten, Javier Gásquez nos contaba que les dan “leche, pasta, atún, galletas, leche, batidos, botes de salsa de tomate, aceite, latas de sardina... alimentos no perecederos”.

PIDEN QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LES ATIENDAN

Javier Gásquez, asegura que han solicitado ayuda por parte de las administraciones públicas y que no han encontrado respuesta. Piden que les ayuden, ya que se están viendo superados por la situación y deben atender a todo el que acude a su sede.

Considera que es un momento en el que “todos debemos arrimar el hombro y es un momento en el que debemos apoyarnos”.

Javier Gásquez: “Estamos recibiendo apoyo cero y a día de hoy. No existe un día que no venga alguien que necesite ayuda, sobre todo en el reparto de alimentos. El hambre no tiene día libre”.