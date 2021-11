Victoria del CV Gran Canaria

La fuerza del Kiele se hizo notar desde el inicio. Las de Socuéllamos salieron con ganas de morder, pero el Gran Canaria Urbaser fue capaz de reponerse y así evitar que las locales se marcharan. Con el partido ya muy igualado, comenzó un buen intercambio de golpes con el que ninguno de los dos era capaz de imponerse con claridad. El partido tenía pinta de largo, de esos que se deciden por detalles (13-12).



De ese modo, el Gran Canaria Urbaser logró dar un pequeño paso clave gracias a un parcial de 0-3 donde Sulián Matienzo y la defensa de bloqueo fueron protagonistas. Eso obligó a Chema Rodríguez a solicitar el primer tiempo muerto de partido. El Kiele intentó salir adelante y lo consiguió, aunque les costó más de la cuenta. No obstante, Gonçalves cerró el set para las isleñas con potencia (22-25).

La seriedad con la que las amarillas habían jugado durante el primer set se trasladó al segundo. La defensa en bloqueo seguía siendo buena, ya que el Kiele no era capaz de conectar buenos remates. Asimismo, Mariale Álvarez del Burgo estaba haciendo un gran trabajo en la colocación, algo a lo que había que sumar la certeza de las insulares para sacar. Chema Rodríguez tuvo que pararlo nuevamente (5-10).



Tras ese parón, el empuje del equipo local fue notable hasta el punto de salir del bache en el que se habían metido (11-12). La manga había cambiado y el conjunto manchego había mejorado, aunque las olimpilocas se mantenían firmes en el liderato gracias a su solvencia en el bloqueo. Una nueva estirada isleña le dio algo de oxígeno para el tramo final de set con tranquilidad, pero no sucedió así (14-18).



Kiele luchó con todo y el Gran Canaria Urbaser se defendió muy bien. De hecho, las grancanarias protagonizaron una jugada increíble en la que salvaron la bola de forma magistral hasta en 3 ocasiones, algo que dejaba claro el nivel de concentración de las visitantes. Sin embargo, las de Socuéllamos empataron y el set se iba a alargar más de la cuenta. La igualdad era realmente palpable (24-24).



Pese a todo, un error en el saque del Gran Canaria Urbaser y un remate de Paula Carpintero le dio el set a Kiele con remontada. Del 19-23 se pasó al definitivo 27-25.

El nuevo set empezó con la mala noticia de la sustitución obligada de Sulián Matienzo. A la cubana le pisaron el tobillo durante la segunda manga y, aunque aguantó, Saurín decidió quitarla de la pista por precaución. Aun así, salió bien el cuadro grancanario y se hizo con el dominio de esos primeros compases al recuperar esa versión tan sólida como contundente que ya había mostrado (4-9).



Como ya era costumbre, Kiele resurgió para no salirse del set. Eso obligó al CV Gran Canaria Urbaser a hacer un nuevo esfuerzo con Saray Manzano y Natalie Gonçalves como estandartes del juego. Un parcial de 0-4 le dio a las amarillas la máxima de la manga (10-17), pero las chicas de Chema Rodríguez no bajaron los brazos y recortaron para ponerse muy cerca, a solo 2 puntos de desventaja (18-20).



Cuando volvía a parecer que el Gran Canaria Urbaser iba a llevarse el set, Kiele empujó con todo para llevar, de nuevo, a alargar la manga. La tensión era evidente y las manchegas se pusieron por delante (24-23), pero Saray Manzano no perdonó en esta ocasión para que las canarias sumaran un segundo set apretado (24-26).

El partido había sido muy igualado y no era para menos. Se veían las caras los 2 primeros clasificados y, casi por obligación, tenía que ser un choque de poder a poder. El hecho de perder la tercera manga hizo salir al Kiele con mucha fuerza. Esta vez le tocó a Pascual Saurín pedir tiempo muerto (9-5). La tendencia positiva la llevaban ahora las locales, que estaban un poquito más enteras en pista.



El esfuerzo de las amarillas fue notable para intentar acortar distancias. Saray y Gonçalves dieron un paso al frente después de haber sufrido (17-14), pero parecía que el Kiele tenía claro el camino a recorrer. La gran defensa de bloqueo de las manchegas estaba siendo la clave en esta manga. De esa manera, las de Chema Rodríguez cerraron el set y dieron paso al tie-break para decidir el ganador (25-22).

Acostumbradas a navegar en la muerte súbita, el CV Gran Canaria Urbaser salió muy metido en el juego. Manzano siguió sacando a gran nivel y el parcial de 0-4 le daba una ventaja inicial a las amarillas muy jugosa. Sin embargo, Kiele volvió a demostrar esa fe inquebrantable que le ha convertido en uno de los huesos de la competición, por lo que el tie-break se apretó al máximo. No iba a ser sencillo (4-7).



Con todo muy ajustado, Raquel Montoro se convirtió en pieza clave para darle a las insulares un empujón anímico. La cordobesa entró como un tiro (7-10). A pesar de ello, no había punto fácil y, para ganar, había que sudar la gota gorda. Las insulares estaban por delante, aunque el Kiele se esforzó al máximo para estar ahí (12-13).



De hecho, el Kiele logró empatar este tie-break. Lanzadas por su gente, las de Chema Rodríguez pusieron contra las cuerdas al Gran Canaria Urbaser, pero al final las de Pascual Saurín no fallaron una vez más. Lo cierto es que las canarias se mueven como pez en el agua en esta situación y se llevaron una de esas victorias que, a la larga, suelen ser muy claves. Las amarillas recuperan el liderato (14-16),