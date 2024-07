Saúl Coco: "Me voy con la satisfacción de haber cumplido un sueño"

Se marcha Coco de la UD Las Palmas hacia Italia con sentimientos encontrados. Por un lado con la alegría de un nuevo proyecto que a buen seguro le permitirá seguir creciendo en lo personal y en lo profesional. Por otro lado con la melancolía de dejar su tierra, al equipo de su vida y a su afición.

El Torino FC recibe al internacional Guineano, que viene de cuajar una magnífica temporada en la Liga EAsport.

Comentaba en relación a su traspaso: "Ha sido lo mejor tanto para mi como para el club". Se incorpora a la liga italina con la tranquilidad de haber logrado todos sus objetivos.

Por supuesto ha querido dirigir unas palabras a los seguidores amarillos: “Querida afición: Sé que a muchos de ustedes les dolerá esta decisión, lo entiendo, pero la he tomado porque llegado a este punto creo que era lo mejor para mí y, en mi opinión, también para el club". Y añadía: "No tengo palabras para agradecer todo el cariño y el apoyo incondicional que me han dado en los buenos y malos momentos. No cambien nunca su forma de sentir esta maravillosa locura, pues ustedes son sin duda el mayor tesoro y garantía para este club".

Casi como un aficionado más, sentenciaba: "Yo, como uno más, seguiré apoyando y defendiendo a la UD donde quiera que esté".

Por supuesto tenía palabras para una UD Las Palmas que lo ha llevado en volandas al fútbol profesional e incluso a competir con su Selección, Guinea Ecuatorial: "Me acogiste por primera vez con 13 años. Un pibe de Lanzarote con el sueño de ser futbolista. Hoy, tras haber pasado un tercio de mi vida junto a ti, me voy con la satisfacción de haber cumplido un sueño". Seguía hablando el equipo amarillo: "Los dos sabemos que el camino ha sido duro. Tuve que salir del club, pasar una enfermedad complicada, un accidente grave y luchar frente a muchas adversidades, pero todo el esfuerzo ha valido la pena... ¡Y tanto que la ha valido!”.

Y terminaba resumiendo los mejores momentos con su equipo: “Unos play off, un ascenso a Primera y la permanencia. Junto a los miles de momentos únicos vividos que me van a acompañar por siempre. Me voy con la conciencia tranquila y la cabeza alta, sabiendo que siempre lo he dado todo para defenderte como mereces”.