Porfi Fisac: "Tenemos que mejorar nuestra defensa"

Porfi Fisac analizó la derrota del Herbalife Gran Canaria ante Mónaco (82-77) en el primer partido de las semifinales de la EuroCup. El técnico del conjunto isleño indicó "jugaron con mucha energía, juntos. En la segunda parte mejoramos mucho nuestro ataque, pero la clave del partido ha sido la primera parte. Tuvimos muchísimos problemas y ellos defendieron muy bien, creo que fue la clave. Pero no importa lo que haya pasado hoy, el viernes tenemos una final en el Gran Canaria Arena".

Para Fisac, la diferencia ha estado "en la mentalidad con la que se empezó el partido. Ellos empezaron mejor el partido. Tuvimos muchos problemas de concentración en su actividad. Mónaco jugó bien atacando el aro, con muchas transiciones, y jugaron fácil en la primera parte».

Además, el entrenador del conjunto grancanario afirmó "hemos tenido problemas de lesiones, de covid. Ahora llevamos tiempo jugando juntos, con buenas sensaciones, con buenos porcentajes de tres. Hoy no tuvimos el acierto, no lo mostramos. Pero estoy contento con el equipo porque siguió peleando a pesar de la primera parte para igualar el marcador. Tenemos que mejorar nuestra defensa. Ahora toca una final, no podemos pensar más".