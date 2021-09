Porfi Fisac: "Nuestro grado de acierto tiene que ser muy alto"

Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria, analizó el partido ante el Barcelona y la actualidad del conjunto isleño. El técnico del club grancanario indicó que "tenemos que buscar que cometan muchos errores, y el trabajo defensivo es importante. No pueden anotar cómodos, no pueden correr. Nuestro grado de acierto tiene que ser muy alto. Si no, es muy complicado sacar este tipo de partidos. Son partidos para venir alegres, valientes y empujando. No tenemos que tener miedo al rival ni a nadie. Tenemos que meter mucho para ganar este partido".

Sobre el encuentro, Fisac señaló que "es más importante lo que queremos demostrarle a nuestro público, demostrar qué queremos ser. Es una cuestión de orgullo y dignidad, qué queremos decirle a la afición que lleva mucho tiempo sin poder estar con nosotros. El año pasado no pudieron estar cuando tuvimos opciones de meternos en una final europea".

Porfi Fisac afirmó que "da igual lo que juegues con tal de ganar. El otro día estuve orgulloso del equipo porque estamos jugando sin control de partido, y nos está retrasando en cuanto a disciplina. Ganar en la tercera prórroga al Barça sería buenísimo".

El encuentro entre el CB Gran Canaria y el Barcelona, correspondiente a la segunda jornada de la temporada actual, se disputa mañana a las 20.30 horas en el Gran Canaria Arena.