Pepe Mel: "Pensamos en conseguir tres puntos que nos acercan al objetivo"

Pepe Mel analizó el partido que disputará la UD Las Palmas ante el Málaga en el Estadio Gran Canaria. El entrenador del conjunto grancanario indicó que "pensamos en conseguir esos tres puntos que nos acercan al objetivo. Mañana tenemos una buena prueba para demostrar que el equipo crece y que quiere ir por más".

Sobre el rival señaló que "el Málaga ya está salvado virtualmente, si ganamos sería lo mismo para nosotros. Nos vamos a encontrar a un equipo muy serio fuera de su casa, eso le convierte en un rival muy peligroso. l Málaga ha ganado ocho partidos fuera de casa, es un equipo muy veloz con futbolistas que se están haciendo un hueco en la categoría".

En relación a su continuidad en la UD Las Palmas, Pepe Mel afirmó que "todo el mundo quiere saber su futuro, pero es algo que no me inquieta y no me preocupa. Estoy tranquilo. Los futbolistas están en comunión conmigo y la mejor forma de demostrar que vamos a una es ganar partidos".

El Málaga está actualmente con 48 puntos en la tabla clasificatoria, mientras que la UD Las Palmas tiene 45 puntos. En la última jornada disputada hasta el momento, el Málaga venció (2-0) contra el Albacete.