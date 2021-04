Pepe Mel: "No creo que el equipo se haya relajado"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el empate (0-0) ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. El técnico del conjunto isleño indicó "no creo que el equipo se haya relajado, ni eso va a pasar ni lo voy a consentir. El Oviedo se está jugando la permanencia, no era un partido plácido para nosotros, era difícil. Hemos sacado un punto que es insuficiente para el objetivo que podemos querer, pero el partido se ha planteado así, el equipo ha hecho un derroche físico y de atención bastante bueno".

En relación a la expulsión de Jesé Rodríguez, Mel señaló "la roja me pilla al otro lado del campo, no puedo medir si es roja o no. Lo que sí que es cierto es que nos ha puesto muy en riesgo el partido y el punto que hemos conseguido, con el campo ya casi impracticable y con un Oviedo que necesita sumar de tres en tres, nos ha perjudicado".

Sobre la actuación del portero Álvaro Valles, Mel afirmó "ha estado bien, en su papel, para eso está. Creo que ha tenido una buena actuación". El entrenador añadió "nos ha perjudicado mucho la cantidad de veces que el árbitro ha parado el partido, nos quedábamos fríos. Nosotros necesitamos asociarnos con el balón y darle ritmo al juego, los parones no nos han beneficiado en nada".