Nancy Carrillo: "Vengo al CV Olímpico para darlo todo en la chancha y ayudar a ganar partidos"

Nancy Carrillo, jugadora del CV Olímpico, analizó sus primeros días en la isla y habló sobre los objetivos que tiene en esta nueva etapa. La jugadora del conjunto grancanario señaló "estoy muy bien, aunque como es lógico por el cambio horario estoy algo cansada, pero desde mi llegada a Gran Canaria me pareció todo muy bien. Es un equipo joven al que creo que puedo ayudar mucho con mi experiencia. Además en España tengo la ventaja de que se habla mi mismo idioma y me es más fácil comunicarme".

La internacional cubana afirmó "acabamos de empezar con los entrenamientos y la verdad es que me falta bastante para estar a mi mejor nivel, pero la verdad es que nada es imposible. La COVID-19 en Cuba provocó que todo estuviera cerrado y eso hizo que no pudiese entrenar durante todo este tiempo, pero mi mente siempre es positiva. Cada vez que uno juega y entrena debe de dar lo mejor en la cancha y a eso es a lo que yo vengo aquí, a ayudar siempre a ganar los partidos".

Sobre la competición española, Nancy indicó "No conozco demasiado de la liga, aunque he tenido la oportunidad de ver el final del partido ante Menorca, además pienso que siempre que hay un partido de voleibol de por medio va a estar bueno. Los partidos se ganan o se pierden porque esto es deporte y el deporte es así. En ocasiones se puede perder por una falta de confianza, por aspectos tácticos o por las propias jugadoras. Al equipo le vi bien ante Menorca y no por haber perdido el partido quiere decir que se haya jugado mal. Se perdió, pero después se ganó al Madrid Chamberí".