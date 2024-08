McKenna: "Es un reto y una oportunidad importante para mí"

El defensa internacional escocés Scott McKenna ha manifestado este viernes en su presentación oficial con la UD Las Palmas que está "muy feliz" al llegar a LaLiga, lo que supone un "nuevo reto" y "una gran oportunidad" para él.



El central nacido hace 26 años en Kirriemuir, al este de Escocia, se incorpora libre al conjunto amarillo, procedente del Nottingham Forest inglés, firma hasta el 30 de junio de 2027 y es el undécimo fichaje del equipo grancanario en lo que va de mercado de verano.



McKenna no habla español, como su compatriota McBurnie, incorporado también por la Unión Deportiva Las Palmas en esta ventana de fichajes; no ha escondido que la presencia de su compatriota en el equipo ha sido uno de los motivos por los que aceptó la oferta amarilla.



"La influencia de Oli (McBurnie) ha sido grande para estar aquí. Me explicaron el modelo de juego, de tener posesión, dominar al contrario y jugar hacia adelante", ha relatado.



Ese estilo lo comprobó personalmente el jueves desde la grada de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, donde presenció el penúltimo ensayo de su nuevo equipo en esta pretemporada, ante el Tamaraceite, de Tercera Federación, con triunfo por 1-0.



McKenna, internacional absoluto con Escocia y cuyos referentes en su posición han sido zagueros legendarios en el Reino Unido como Rio Ferdinand o John Terry, asegura que puede jugar con una defensa de dos o tres centrales, y admite que necesitará "un par de semanas de adaptación" a sus nuevos compañeros, y también para ponerse a un nivel físico óptimo, después de haberse entrenado en solitario antes de llegar a Gran Canaria.



Por su parte, Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas, ha presentado a McKenna como un jugador "con experiencia", pese a su juventud, y que va a aportar "mucha personalidad" a la zaga amarilla, en la que tendrá que hacer olvidar a Saúl Coco, traspasado al Torino italiano por 7,5 millones de euros.