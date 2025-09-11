Luis García: “Espero que sigamos siendo un equipo reconocible, con las ideas claras como hasta ahora"

La UD Las Palmas afronta la quinta jornada de esta temporada ante la Real Sociedad B. Además, este encuentro es la tercera ocasión que el conjunto grancanario juega en casa en esta campaña en la que todavía no ha logrado la victoria como local. Por ello, Luis García indica que “la afición se merece un triunfo. Sufre con nosotros, la sentimos cerca, nos ayudan… y sin lugar a dudas estamos en deuda. Estoy convencido de que mañana puede ser un gran día”.

Sobre la falta de definición en este comienzo de temporada, el técnico del conjunto grancanario señala que “la ausencia de gol hay que tratarla con naturalidad, de la misma manera que tenemos que gestionar cuando no se da la victoria. Es parte del deporte y muchas veces no puedes controlar por más ganas que tengas de hacer gol. La única receta que hay para todo ello es insistir, porque estamos en el camino y los jugadores tienen mucha capacidad para hacer muchos goles. Y para defender bien como lo están haciendo”.

“Siempre tiene que ser motivo de orgullo que jugadores de nuestro equipo sean llamados por selecciones. Han venido (Cedeño y Amatucci) sin ninguna lesión. Eso es importantísimo. Tenemos alternativas para solucionar las alternativas del centro del campo. Estamos muy tranquilos y protegidos en esa posición, porque cualquiera de la plantilla tiene un gran nivel”, comenta Luis García.

No tiene dudas que el equipo irá a más a medida que transcurra la competición, y afirma el entrenador del equipo amarillo que “a todos nos gustaría tener diez goles a favor en vez de cuatro y de haber encajado cero. Las cosas se dan como se dan. Por eso en el fútbol el rival, como el Andorra, nos empata en el minuto 85 sin tirar a puerta. Nos hacemos nosotros mismos el gol. Son circunstancias que tenemos que dirigir, pero debemos insistir en lo que nos dará la recompensa que jugadores y afición se merecen”.