Luis Carrión: "No seremos conservadores nunca, tenemos que ser mejores ofensivamente"

El técnico amarillo destacó y desglosó el buen trabajo realizado durante la semana: “Hemos tenido una semana buena de trabajo. En la primera parte vimos cosas del partido contra el Sevilla, para intentar mejorar situaciones. Y, luego, preparamos el partido de Leganés. Es un rival al que conozco bien, que ha hecho las cosas correctamente y por eso ascendió la temporada pasada. El ejemplo es el partido de Pamplona, donde no es fácil, y para mí hicieron un encuentro más que correcto. No será fácil, pero iremos con la idea de conseguir los tres puntos”.

En relación a la faceta ofensiva del equipo se hablaba entre otras cuestiones de Sandro. Un jugador, el grancanario, que con su gol en minuto y medio ante el Sevilla, igualó su registro de la pasada temporada: “Sandro es muy bueno. Creo en un Sandro que meterá muchos goles. Y quiero que él lo crea también. Entiendo que es un jugador cerca de portería es de los mejores definiendo con las dos piernas, competitivo, de los mejores futbolistas que tenemos en plantilla. El otro día empezó desde el banquillo y lo hizo bien. Marcó a los dos minutos de salir y generó situaciones. Para mí es un jugador importantísimo de la plantilla. Espero que cuando juegue lo haga como el otro día, porque confío mucho en que Sandro marcará muchos goles este año”.

De forma tranquilizadoramente autocrítica, así valoró Carrión a su equipo en ataque tras el encuentro ante el Sevilla tras perforar la portería rival hasta en dos ocasiones: “Hay muchas cosas a mejorar, aunque el partido contra el Sevilla estuvo bien en ejecución de los futbolistas. Pero hay cosas que mejorar tanto a nivel ofensivo como defensivo. Vamos a tratar de que las cosas salgan mejor sabiendo que el rival es diferente ahora al Sevilla. Estamos pensando en qué hacer para hacer daño y que el Leganés no lo haga”.

Y en la misma línea de continuaba: “Entiendo que el equipo tiene mucho margen de mejora. Mucha de la culpa el otro día de que hubiera tantas transiciones es de la parte ofensiva, en referencia a los once jugadores. Hubo ocasiones en que queríamos atacar demasiado rápido. Y también en la circulación del balón, cuando llegábamos a la banda, queríamos acabar por ahí”, y añadió: “Esto hizo que muchas veces no estuviéramos bien preparado para parar las transiciones. Trataremos de seguir mejorando jornada a jornada. Hemos de ir evolucionando durante la Liga, porque lo se hace en la jornada 1 no va a valer en la 10 o 15. Queremos ser cada vez mejores”.

Sobre la propia filosofía de la posesión introducía matices importantes: “Lo de la posesión está bien, porque cuando tienes el balón es imposible que el rival haga un gol. Pero queremos atacar, llegar con gente arriba, estar lo más junto posible para atacar. Quiero un equipo que tenga presente siempre la portería rival, el cómo hacer daño siempre”. Hay que atraer al rival para encontrar los espacios y, a partir de ahí, tratar de correr con ciertas ventajas que generamos con el riesgo que tenemos en las salidas. Queremos tener la posesión para poder atacar. El equipo está preparado para ello. Queremos tener más posesión que el rival, pero también queremos que sea una posesión productiva”.

En relación a los jugadores que siguen entrenando y que no están o no van a estar con el equipo finalmente, indicaba el míster: “Trato de que todos los jugadores sean uno más del equipo, que se sientan importante. Algunos saben que deben salir. Quiero que todos los futbolistas estén centrados en el partido del domingo”.

Se le preguntaba a Carrión sobre las características que debería tener el pivote defensivo en su forma del ver el fútbo de la UD Las Palmas: “No creo demasiado en la figura del pivote defensivo. Creo que los jugadores tendrán unas características más defensivas u ofensivas. Queremos futbolistas que sean capaces de aportar siempre algo con balón. En la estructura del equipo fallaron algunas cosas a nivel defensivo. La presión alta el otro día fue muy buena, pero el equipo debe saber qué hacer si nos superan esa presión. Por eso, estuvimos a medias, porque debemos solucionar”.

Tras la aparicicón de Viti en la segunda mitad ante el Sevilla el equipo cerró bien la banda que más problemas trajo al equipo en defensa. Sobre el jugador asturiano comentó: “A Viti lo veo bien. Estuvo algunos días lesionados. Pero es rápido, físicamente es un portento. Trataremos de elegir en la alineación lo que creemos que es mejor para el partido de Leganés, con variantes en el partido que nos puedan ayudar”.

A pregunta de los compañeros, en relación a si el equipo debía ser más conservador en momentos puntuales y según qué rivales, comentaba Luis Carrión: “Nunca seremos conservaremos, pero sí tenemos que ser mejores. El equipo no está preparado para que su mejor versión sea ser conservador. Iremos siempre a atacar. Hay que elegir el mejor momento. Me gustó que el equipo siempre esté pensando en la portería rival, aunque a veces nos precipitamos en algunas situaciones. Eso es lo que trataremos … y a eso se refería Kirian, que es un tipo listo y sabe lo que va a ir bien”

Se hablaba también de un Mata que había cuajado un buen encuentro partiendo desde la banda derecha el pasado viernes, pero siempre ha sido delantero en sus anteriores equipos: “Jaime Mata es un nueve. Estaba en una posición de partida en el inicio, pero luego estuvo cerca de McBurnie con los dos de puntas. Llegó varias veces bien al segundo palo. Hizo un trabajo muy bueno, pero para mí Jaime es delantero”.

El partido del domingo va a ser complicado ante un rival que se cierra muy bien en defensa y que sale bien a la contra: “Cada partido nos propone diferencias de cada rival. Con el Sevilla, por ejemplo, era difícil salir con balón. Pero cuando superábamos la primera presión encontrábamos más espacios. Entiendo que con el Leganés veremos algo diferente. Tendremos que encontrar las mejores soluciones en cada partido. Todos los equipos tienen sus puntos fuertes y débiles. Cada partido es una historia y hay que tener soluciones diferentes”