Luis Carrión: "Quiero que mi equipo sienta que es capaz de ganarle a cualquiera"

Mañana debuta Luis Carrión en el banquillo de la UD Las Palmas como técnico en la Liga EAsport. El catalán hablaba de fútbol de ataque, hablaba de equilibrios y de sistemas en ataque con mucha movilidad.

“Tenemos muchas ganas de que la afición vea una victoria. Vengo nuevo, con nueva energía y me gustaría que se cree mañana un buen binomio entre jugadores y afición. Sería muy importante”, comentó el entrenador tras cuestionársele la falta de victorias del equipo en la fase final de la pasada temporada, queriendo de forma lógica, poner en cajas diferentes lo significa su nueva etapa y lo ocurrido la pasada temporada.

El míster hacía las primeras valoraciones de cómo llegan sus jugadores al arranque liguero de mañana viernes: “Las sensaciones son buenas. Hemos trabajado mucho, acoplando a los jugadores dentro de nuestra idea. Nos queda mucho camino por delante, pero ahora estamos con la ilusión de hacer mañana un buen partido”.

Se le cuestionaba a Carrión sobre portería, tras los fichajes de Horkas y Cillissen, a lo que respondía: “Tendré que tomar una decisión con los dos porteros. Veremos un nivel de lo que está dando para tomar la determinación”.

Lógicamente hablaba del rival, un Sevllla que quiere reverdecer viejos laureles y que quiere también empezar con fuerza de la mano de García Pimiena: “El Sevilla es un buen rival, un equipo histórico. Es probable que pelee por cosas importantes. Pero quiero que mi equipo sienta que es capaz de ganar a cualquiera. Ellos tienen futbolistas de todo tipo: Gente rápida por fuera y asociativas por dentro. El modelo de García Pimienta hace que traten de tener más balón. Los hemos estudiado bien”.

Añadía en relación al rival, y a la motivación que tienen los amarillos de cara al arranque: "Ya es aliciente suficiente enfrentarnos al Sevilla. Es un gran equipo, tengo un gran respeto al míster al que conozco personalmente. Queremos ser mejores que el rival, con todos los equipos, queremos que eso pase mañana”

Se le cuestionaba al míster si estaba satisfecho con la plantilla con la que arranca la competión: “Tenemos una plantilla desde temprano con mucha gente, desde el principio. Hemos trabajado con ellos. Hay futbolistas que están muy bien y del filial también. La plantilla que tenemos es buena”.

El míster debuta en la categoría y además lo hace ante un entrenador que conoce de primera mano a practicamente la mitad de la actual plantilla. Sobre si esto le podía generar una presión extra, valoraba el técnico: “Presión extra, no. Todos los que llegan a un sitio o está en él trata de hacer las cosas mejor que el año anterior. Queremos que las cosas vayan bien en el día a día, queremos disfrutar del camino, de lo que pueda pasar también durante el fin de semana. El equipo está bien y la idea de lo que queremos irá evolucionando durante el año. Este equipo ya viene trabajando desde hace mucho tiempo situaciones de juego parecidas a lo que queremos hacer. Aunque cada entrenador tiene su idea de juego y yo estoy contento con lo que estoy viendo hasta ahora".

Hacía el técnico amarillo una reflexión más genérica en voz alta en relación a la competición, a la categoría y a los resultados: "Esto es más natural de lo que pueda parecer desde fuera. En el fútbol intentas que todo salga bien desde el principio y nosotros hemos trabajado para ello, para hacer daño al Sevilla y que no nos hagan. El fútbol es más difícil en Primera que en Segunda y en Segunda más difícil que en Primera RFEF. Pero en el fondo todo es lo mismo. Nosotros somos un buen equipo y tenemos todas las posibilidades de poder hacerlo”.

Lógicamente, a pesar de la magnífica temporada del equipo la pasada temporada, uno de los puntos más determinante en lo negativo fue la falta de gol del equipo, y sobre esta cuestión comentaba a pregunta de los compañeros: "A nivel ofensivo he visto al equipo bien, con independencia de que cada partido es diferente. Un día te vas más contento que otros. Hemos generado bastantes situaciones de gol. Eso no me preocupa. Estoy seguro de que nuestros delanteros van a meter goles, porque vamos a generar situaciones para ello. Al final todo es un bloque. Es importante los goles de los delanteros o de los centrocampistas, también los tantos de estrategia de la gente de atrás, … Trataremos que sea lo más equilibrado posible, también a la hora de recibir goles”. Y concluía también en relación a esto intentando poner algo de equilibrio: “Entiendo que esto del fútbol es un juego de ataque, de ir a buscar la portería contraria. Y eso puede hacer también que en algún momento estemos desprotegidos, pero es algo que ahora no me preocupa”

El presidente hablaba hace unos días y declaraba que una plaza de delantero estaba abierta. Luis Carrión comentaba sobre esto: “Buscamos un delantero que meta muchos goles", entre risas al cuestionársele sobre qué buscaba en punta el equipo. "Desde el club están mirando perfiles diferentes, aunque tenemos claro lo que queremos. Tratamos que mejore lo que hay, de lo contrario no haremos nada. Estamos contentos con lo que tenemos, aunque todas las plantillas son mejorables. Pero creo que con la plantilla actual estamos preparados para competir contra cualquiera”.

Once incorporaciones ha realizado el equipo, y aunque aún puede haber alguna más el míster se mostraba satisfecho: “En principio veo que la plantilla es bastante completa en comparación con otros equipos que van con más problemas. Ya tenemos el grueso de lo que plantilla será de aquí al final de mercado. Tampoco es algo que me preocupe demasiado. Quiero a la mejor plantilla posible y puede ser ya ésta. Trataremos de que todo el mundo rinda bien. No haremos algo por hacerlo”

Una de las cuestiones en las que sin duda a ganado el equipo en la polivalencia de sus jugadores. Se le custionó por dos jugadores que ya compartían vestuario con los amarillos la pasada temporada. "Alex Suárez y Marvin rinden muy parecido en dos posiciones. Alex es un chico excepcional en cuanto al trabajo, a entender el juego y vive esto con pasión. Y Marvin, igual. Para mí, las condiciones de Marvin se acercan más para ser un gran lateral a ser un buen extremo. Es lo que yo creo, aunque con el riesgo de saber que es un chico ofensivo”