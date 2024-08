La UD Las Palmas ultima su preparación en casa y vence a la UD Tamaraceite (1-0)

Sin duda alguna y siendo evidente que los encuentros de pretemporada no dejan de ser parte de la preparación de cara lo verdaderamente importante, la noticia de la jornada, en esta ocasión negativa, es la doble lesión de Januzaj y Sinkgraven. La del Belga aparentemente de mayor envergadura, teniendo incluso que ser retirado en camilla tras la molestia en la parte posterior del muslo en el momento de lanzar a portería unos minutos después de haberse incorporado al encuentro. En todo caso, habrá que esperar acontencimientos de la lesión de un jugador que sin duda es una de las incorporaciones más llamativas de los amarillos en esta pretemporada.

En lo que al encuentro se refiere, la Unión Deportiva Las Palmas comenzó con toda la intención de llevar el peso del juego y poner en practica todo lo ensayado durante este mes de preparación ante una UD Tamaraceite que escasamente lleva un par de semanas de entrenos.

Llegaron los acercamientos iniciales desde la banda donde aparecía un más que incisivo Marvin Park por parte de la UD Las Palmas, mientras que el Tamaraceite complicó a la defensa amarilla con un buen centro del ex amarillo Sergio Suárez al segundo palo que remató Uday, desviado por encima del larguero.

Cuando aún no habían transcurrido los primeros veinte minutos de encuentro Daley Sinkgraven tuvo que ser retirado del terreno de juego con molestias en la parte posterior de su rodilla. Era el primer percance en forma de lesión para los de Luis Carrion.

Pasaban los minutos y el Tamaraceite, que aún se veía físicamente capaz de competir a los amarillos, empezó a sentirse cómodo con el balón en los piés. Tal fue así que el argentino Sergio Araujo, que se encuentra haciendo la pretemporada con el Tamaraceite a la espera de opciones en categorías superiores, conecto un duro disparo que encontró una magnífica reacción de Dinko Horkas evitando el tanto.

Empezaban a aparecer las ocasiones y en la siguiente jugada la Unión Deportiva respondió con un muy buen disparo de Abou Bassinga al que respondió el carcerbero Carlos Daniel por parte del equipo capitalino.

Justamente el canterano amarillo volvió a aparecer asistiendo a Manu Fuster, que buscó inaugurar el marcador. El esférico se lo volvió a quedar Carlos Daniel.

En la reanudación comenzó el carrusel de cambios y entraron por parte amarilla Marc Cardona y el canterano Valentín Pezzolesi. La banda derecha se refrescaba en su totalidad.

En la reanudación volvió a aparecer un protagonista Abou Bassinga que mandó un zapatazo desde fuera del área que fue repelido por el palo izquierdo de la portería defendida por Cristian. La UD Las Palmas comenzó a marcar diferencias en la presión y el dominio, pero el gol no llegaba.

Los cambios siguieron siendo protagonistas en la segunda mitad. Salían del terreno de juego entre aplausos y tras un buen encuentro de ambos, Abou Bassinga y Manu Fuster. Iván Gil y Alberto Moleiro, de lo mejor de la segunda mitad, entraban en acción.

Fueron los minutos con más instencia en ataque por parte de la UD Las Palmas y tras un centro a ras de suelo de Adan Januzaj, Marc Cardona remató de tacón, rechazando el palo el balón y en segunda jugada Iván Gil puso el resultado definitivo en el marcador. Bonita combación del los amarillos, aplaudida desde la grada.

En la siguiene jugada fue Enrique Clemente el que al intentar ceder a su portero a punto estuvo de provocar el empate en el marcador. Finalmente la jugada quedó en nada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo peor se produjo unos minutos antes del final del encuentro con disparo de Adnan Januzaj que notó un latigazo en la parte posterior de su muslo y que no pudo retirarse por su propio pie. Evidentemente habrá que esperar noticias, pero no pinta bien para el belga que de forma más que probable se va a perder el debut en liga ante su ex equipo, el Sevilla de García PImienta.

FICHA TÉCNICA:

Unión Deportiva Las Palmas 1-0 Unión Deportiva Tamaraceite

UD Las Palmas: Dinko Horkaš, Álex Suárez (Valentín Pezzolesi, m.46), Juanma Herzog, Mika Mármol (Enrique Clemente, m.68), Daley Sinkgraven (Benito Ramírez, m.19), Javi Muñoz (Enzo Loiodice, m.68), José Campaña (Kirian Rodríguez, m.68), Marvin Park (Marc Cardona, m.46), Manu Fuster (Iván Gil, m.60), Abou Bassinga (Alberto Moleiro, m.60) y Jaime Mata (Adnan Januzaj, m.68; Oli McBurnie, m.84). Entrenador: Luis Carrión

Tamaraceite: Carlos Daniel García, Javi Afonso, Uday González, David García, Ramsés Perdomo, Juan Andrés, Sergio Suárez, Jerobe Cáceres, Dani Tejera ‘Zizu’, Andrés Rivero y Sergio Araujo. También jugaron: Julio Rengel, Cristian Galindo, Toni Falcón, Isaac Hernández, Julio Báez, Josemi García, Bruno García, Rubén y Eros Delgado. Entrenador: Iván Martín

Goles: 1-0 Iván Gil, m.70

Árbitro: Javier Guillán Mateo (Gran Canaria). Amonestó al local José Campaña (m.55). Amonestó a los visitantes Sergio Araujo (m.23) y Jerobe Cáceres (m.55)

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Séptimo partido de la pretemporada 2024