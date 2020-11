La UD Las Palmas sigue pendiente de la recuperación de Araujo y Pejiño de cara al derbi

La UD Las Palmas sigue preparando el partido del domingo, a las 21 horas, ante el CD Tenerife en el Estadio Gran Canaria. Para este partido, Pepe Mel podría realizar cambios en el once respecto a la última jornada contra el Girona, aunque está pendiente de la evolución física de Sergio Araujo y de Pejiño. De cara al derbi, si finalmente no pudiera actual el argentino en ataque, se barajan varias posibilidades, como son la entrada de Edu Espiau como delantero o adelantar la posición de Rober en el terreno de juego. El resto del equipo titular, en principio, será el mismo que empató a un gol en Montilivi.

Este viernes habrá nueva sesión preparatoria de la UD Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y al término del entrenamiento comparecerá antes los medios de comunicación Kirian, para analizar el clásico del fútbol canario. El sábado se llevará a cabo la rueda de prensa de Pepe Mel tras el entrenamiento que se realizará a las 10.30 de la mañana.