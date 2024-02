Este domingo UD Las Palmas y Osasuna Club de Fútbol se medirán a partir de las cinco y media de la tarde en partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de la Liga EA Sport.

La UD Las Palmas se ha mantenido en los últimos meses en la pelea por la séptima plaza junto al Betis CF, Valencia CF y Getafe CF. A este grupo quiere unirse un Osasuna que tras sus últimas dos victorias de forma consecutiva y la amplia derrota del equipo amarillo ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana, se sitúa a tiro de piedra de los hombres de Javier García Pimienta, con la intención de intentar repetir el hito de finales de la pasada campaña donde se clasificó para la Conference League.

Los antecedentes de este enfrentamiento en tierras grancanarias son claramente favorables a la UD Palmas, con solo dos victorias de los rojillos en los catorce encuentros disputados hasta ahora en liga. Esto hace que sea el tercer mejor porcentaje histórico de derrotas de la UD Las Palmas como local en liga, solamente superado por los obtenidos ante RCD Mallorca y Betis Balompié.

En clave amarilla se plantea nuevamente la duda de si entrará Alberto Moleiro tras venir siendo suplente en las últimas jornadas. Máximo Perrone es baja por acumulación de tarjetas amarillas y en su lugar podría entrar Enzo Loiodice. El resto del once parece bastante continuista con la duda quizá de si entrará Julián Araujo en el lateral derecho en lugar de Alex Suárez.

Por su parte, el conjunto navarro viene con la moral muy alta tras las dos victorias consecutivas, algo que hace mucho no ocurría. En esta nueva jornada cuentan con bajas importantes como la de David García, que debe cumplir ciclo de amonestaciones. Catena podría ocupar su lugar en el once, acompañado de un Herrando que está rindiendo a buen nivel en el centro de la defensa. Arriba, podrían repetir Budimir y Aimar Oroz. Hay que destacar sobremanera al croata, ya que el delantero croata está en racha y ya son trece los goles que lleva en esta temporada de LaLiga EA Sports.

En definitiva, partido que podría servir a la UD Las Palmas para retomar su particular batalla por la zona templada de la tabla tras su varapalo el pasado fin de semana, y al Osasuna para intentar engancharse definitivamente con la propia UD Las Palmas, Getafe, Valencia y Betis en esa pelea por la séptima u octava plaza.