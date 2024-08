José Juan Arencibia: "El Mundial 2030 va a transformar toda la isla de Gran Canaria"

Comenzaba la charla el Presidente de la FIFLP recibiendo la felicitación por su nombramiento recientemente como Presidente de la Federación Canaria de Fútbol: "Sí, cada 31 de Julio un presidente de la Federación Insular es proclamado presidente de la Federación Canaria. Más responsabilidades" añadió Arencibia en relación a su nuevo cargo.

En relación a los cambios que se producen por pasar de ser presidente de la Interinsular a ser presidente de La Canaria aclaraba: "Las dos federaciones son complentamente independientes a nivel provicial, pero en el ámbito institucional. Por ejemplo al renovar el protocolo de viajes tiene que ser a través de la Federación Canaria, al igual que el tema de las subvenciones".

Habló también Jose Juan Arencibia del éxito que supuso la asamblea. Destacaba: "El equipazo que tenemos en la interinsular, más los empleados, más la Junta de Gobierno, etc, ha hecho que en 2 años hayamos hecho más que hace 20 años en la federación. Se hacían muy pocas cosas, practicamente ninguna. "Todos los días anunciamos acciones".

Y en esa línea continuaba Arencibia: "El concierto de las cárceles. Somos de las únicas que estamos en tres cárceles a la vez ayudando a reincertarse a la gente a través del fútbol. También todo lo que hemos hecho con el tema del menor, delegado de gradas, la fundación,etc, somos la única federación que paga arbitrajes hasta infantiles y fútbol ocho y once hasta cadete en fútbol sala, además de las ayudas que aportamos al fútbol femenino y al fútbol sala a través de las ayudas que obtenemos, etc". Y finalizaba: "Tengo claro que el día que me vaya quiero que los arbitrajes y las mutualidades queden pagos en el fútbol base".

Lógicamente uno de los temas a tratar era la magnífica noticia de la confirmación de Gran Canaria como Sede del Mundial de fútbol 2030. Comentaba Jose Juan Arencibia: "Para mi es la noticia más importante deportivamente de la historia de Canarias. El Cabildo de Gran Canaria a través de su presidente Antonio Morales, el Consejero de Aridani Romero y previamente Paco Castellano, y el Instituto Insular de Deportes han podido hacer el trabajo más fuerte. Ellos saben que esta apuesta tan grande que han hecho les va a transformar Gran Canaria completa".

En relación al mundial y a la UD Las Palmas comentaba: "Es la noticia más importante de los últimos 20 ó 30 años, junto con la de poder estar en primera, ya que la candidatura generará unos recursos en un área comercial que podrán ayudar a por lo menos sufrir menos económicamente en una categoría como la primera división".

En definitiva, Jose Juan Arencibia desglosó todas las cuestiones relacionadas con el deporte en Gran Canaria con la pasión y la coherencia que le caracteriza, cuestiones que pueden escuchar en la entrevista íntegra que les ofrecemos en la propia noticia a pié de foto.