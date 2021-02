Jesé Rodríguez: "Vengo a trabajar y a luchar para cumplir los objetivos de la UD Las Palmas"

Jesé Rodríguez, última incorporación de la UD Las Palmas en el mercado de invierno, valoró su llegada al club. El futbolista grancanario, que llevará el dorsal 9, regresa al equipo de su tierra. Se mostró contento en su primera comparecencia tras el retorno al equipo isleño y con ganas de comenzar a trabajar, ya que dejó claro "no vengo de paseo, vengo a luchar y a pelear para cumplir los objetivos. Cada partido para nosotros en esta segunda vuelta debe ser una final para aspirar a lo máximo. la ilusión de un niño. Hay un proyecto de club que me interesa y es atractivo. Vengo a ganarme el puesto y después será el míster quien decida". Además, el jugador no quiere hablar del pasado y quiere centrarse en coger la forma física cuanto antes para estar a disposición del técnico. Jesé no se pone plazos para debutar "el pasado es el pasado. Ahora vengo con mucha ilusión y de estar con mis compañeros. Ahora tengo que prepararme bien físicamente, tengo muchas ganas de jugar, pero hay que tener cabeza. Físicamente tendré que hacer una mini pretemporada. Ayer tuve una reunión con el míster, pensamos de la misma manera y fue muy positiva. Pepe Mel me motivó más de lo que ya estaba".

�� Familia amarilla, tenemos un saludo especial para todos ustedes.#BienvenidoJesé ���� pic.twitter.com/pd5a9aEdQV — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 3, 2021

El futbolista grancanario quiere pensar en positivo y ser ambicioso con el objetivo del equipo. Conoce al equipo "lo he visto en muchas ocasiones en esta temporada", y señala que está disponible para lo que le pida el entrenador "es una nueva experiencia en la que seguiré aprendiendo de mis compañeros y cuerpo técnico. El míster me conoce perfectamente, me siento cómodo en todas las posiciones y ahora lo que quiero es jugar".