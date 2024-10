Jaka Lakovic: "Surne Bilbao Basket es un equipo en muy buena forma y con buenas condiciones"

En sus primeras palabras habla el técnico del Gran Canaria en relación a el cambio de dinámica de pérdidas: "Creo que algo que nos molesta son nuestras perdidas. En los primeros cinco partidos fuimos uno de los equipos que menos balones perdió. Es difícil decirlo, pero mi opinión es que nos hemos relajado y hemos perdido la tensión competitiva que teníamos. Los primeros cinco partidos que ganamos los hemos ganado trabajando duro, con un ataque que no estuvo excelente, pero que hemos trabajado. Nos hemos olvidado un poco de este trabajo y hemos pensado que la cosa es fácil, y no es así".

En relación a los últimos encuentros comenta Lakovic: "Lo hemos hablado. El equipo aun se está construyendo para ajustar a todos los jugadores nuevos dentro de un sistema y una filosofía. Esto tardará aún. Hemos jugado en Manresa, una pista siempre difícil donde teníamos que haberlo hecho mucho mejor. En Bulgaria, con un equipo que está creado para ganar la BKT EuroCup, pues a veces también tienes que ser realista y decir que han sido mejores. Tenemos que seguir adelante porque la liga es muy larga. Si vamos a tomarnos cada derrota como una crisis, esto se hará muy largo. Tenemos que construir el juego, el equipo y seguir adelante".

También reflexiona el técnico esloveno del Gran Canaria en relación a el ataque del equipo: "Creo que las razones de que nuestro ataque esté un poco atascado son que algunos jugadores aún se están acoplando al sistema. Segundo, aún no tenemos un buen feeling y tercero es que ahora mismo tampoco hemos tenido aciertos en los tiros abiertos. Sin acierto, es difícil jugar. Una cosa muy necesaria es mejorar este acierto. En general, creemos que tenemos jugadores que son buenos tiradores. Creo que con acierto se abren muchas más cosas, y algo que queremos mejorar es esta fluidez, pasarnos el balón más rápido".

Y añadía: "No solo han ganado al Madrid. Surne Bilbao Basket es uno de los equipos en mejor forma posible. No van 3-0 de milagro, porque perdieron en Murcia forzando la prórroga. Es un equipo en muy buena forma y con buenas condiciones. Han empezado la temporada algo antes, porque tenían la previa de la Copa Europea de la FIBA . Están bien entrenados y saben lo que quieren. Los jugadores que tienen un rol importante lo están metiendo todo. Necesitaremos nuestra mejor versión, seguro. La defensa nos dará opciones de correr en transición, un aspecto en lo que somos más eficaces que en el juego estático".

"Los dos cincos han tenido partidos duros, y no solo ellos. Nos falta algo más de contundencia por parte de nuestro juego interior, especialmente físico. Por ejemplo, en Bulgaria los tiros que tuvieron se salieron de una manera increíble. Esperamos que mejoren esto y estoy seguro de que mañana las meteremos".

"No miro mucho las estadísticas ni la historia. Quiero prepararme para un Bilbao muy peligroso y que está en un muy buen momento. Queremos estar muy sólidos y agresivos. Mucho de esto nos lo aportan nuestros aficionados, que siempre nos empujan y nos dan lo que necesitamos. Esperamos que mañana sea igual".

"Lo hemos dicho, la temporada es larga. Llevamos siete partidos de sesenta que vamos a jugar. Lo que más me preocupa es el número de pérdidas que hemos tenido en estos dos partidos. La fluidez la estamos trabajando en ataque, con esfuerzo, sobre todo defensivamente. En estos partidos estuve contento con esto. El acierto es algo relacionado con la forma y el momento. Estoy convencido de que tenemos jugadores que son buenos tiradores. Esperamos que en un día hagamos un clic y todo cambie. A veces, lo que pasa es el tema mental. Si tienes muchos problemas en ataque y tus porcentajes son malos, tus posesiones defensivas y todo pesa más. No te encuentras cómodo y tienes sensaciones peores. Es algo difícil, porque en los partidos que hemos ganado no hemos tenido tampoco tan buenos porcentajes en tiros de campo. Muchas veces, no es fácil estar así, por lo que necesitamos ese clic para fluir y estar mejor en ataque".