El Herbalife Gran Canaria sigue confeccionando la plantilla de la próxima temporada

El Herbalife Gran Canaria continúa preparando el proyecto de la temporada 2020-2021. El conjunto amarillo ha hecho oficial durante los últimos días los fichajes de Willy Villar, director deportivo, y Porfi Fisac, entrenador, para la campaña próxima, al igual que ha confirmado oficialmente la contratación de Amadeo Della Valle, internacional italiano que procede del Olimpia Milano, equipo que disputó la Euroliga en esta campaña, y que señaló "estoy deseando descubrir la ciudad. Todo el mundo habla maravillas. Mi juego es dinámico, rápido. Me gusta correr mucho y tirar". También ha incorporado al jugador AJ Slaughter, que la temporada que acaba de finalizar estuvo en el Coosur Real Betis, donde promedió 13,3 puntos, 2,1 rebotes y 2 asistencias por partido.

Además, el conjunto isleño cuenta con los jugadores que continúan en el equipo, como son los casos de Javier Beirán, Burjanadze, Fabio Santana, Shurna, Cook y Costello. En los próximos días se irán conociendo más nombres de jugadores que estarán en el equipo grancanario para la próxima temporada, y en la que el principal objetivo, según comentó en su presentación el técnico Porfi Fisac "tenemos que tener un sentido de que los jugadores lleguen a la grada, y la grada tiene que volver a ser feliz. Ganar o perder no me importa en mi carrera; lo que me importa es que los jugadores transmitan a la afición. Quiero que den todo lo que tengan".