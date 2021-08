Hage: "Ojalá podamos ganarlo todo esta temporada"

El CV Guaguas prepara la temporada 2021-2022. El equipo que dirige Sergio Miguel Camarero parte como uno de los favoritos para conseguir el título de Liga y la Copa del Rey, y también espera realizar una buena temporada en la Champions.

Sobre la actualidad del equipo, Hage señaló que “se presenta una temporada ilusionante. No vemos la hora de empezar por todo lo que vamos a vivir. Es un año para mí, para los jugadores y para el club muy especial. Vamos a volver a jugar una Champions y queremos solidificar el proyecto en España. Vamos a por ello, pero para conseguirlo vamos a tener que trabajar y entrenar a tope. Ojalá podamos ganarlo todo esta temporada”.



En relación a la competición europea, el jugador del conjunto isleño indicó que “en la Champions juegas con los mejores de los mejores. Es una Champions, no hay un partido fácil. No podemos pensar en coger este cruce o pensar en coger a este equipo porque es más sencillo, no es así. Nos toca el Hebar Pazardzhik y es un equipo fuerte. Tenemos condiciones de ganar, pero es una competición muy duro y tenemos que jugar muy bien. Estamos viviendo la previa de la Champions, no es fácil de clasificarse para los grupos. Será difícil. Es una competición bonita por esto, porque hay un nivel de voleibol extraordinario. Ese es el sitio donde el Guaguas tiene que estar y donde el Guaguas quiere estar”.