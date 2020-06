¿Habrá fútbol con público en el Estadio de Gran Canaria?

"Este anuncio que hacemos es posible por la sensibilidad mostrada por Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Javier Tebas, presidente de La Liga". Esta afirmación la realizó el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para indicar que están trabajando en la posibilidad que pueda haber aficionados en las gradas del Estadio de Gran Canaria.

La UD Las Palmas levantó el telón e hizo la propuesta: ¿Se podrá abrir las puertas del estadio a los aficionados para el partido ante el Girona? Si ya puede entrar en la fase III toda Canarias ¿Un tercio del estadio, 10.000 aficionados, podrán entrar? Esas son las preguntas que ha colocado sobre la mesa el conjunto grancanario y está a la espera que haya una decisión definitiva sobre su propuesta. En concreto, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez indicó "El presidente del Gobierno dijo que en Fase 3 las competencias son de las Comunidades Autónomas. Además, Tebas nos ha dicho: 'Nadie puede impedirlo". El máximo accionista de la entidad amarilla explicó también "estamos preparando un protocolo que nos ha solicitado la Liga y el Gobierno de Canarias, al pasar el archipiélago de fase, estamos trabajando en que los aficionados puedan estar en el partido ante el Girona", señaló en el Partidazo de COPE.

Una de las valoraciones sobre este asunto son las de Fernando Simón, en la que apuntó ""hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo. Pero sí que es cierto que el ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará". Estas declaraciones de Fernando Simón fueron tras la reunión telemática que mantuvo con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa y la presidenta del Consejo Superior Deportes, Irene Lozano.

El consejero de Deportes del Gobierno de Canarias,José Antonio Valbuena, señaló en COPE Canarias que hasta que no se den las condiciones sanitarias necesarias los aficionados no van a poder entrar a los estadios. Es consciente de que todos quieran volver a la normalidad, pero considera que por encima de eso están los principios sanitarios.

Desde el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol no creen que ahora mismo sea lo correcto poder jugar los partidos que restan de la temporada actual con público. En este sentido, Miguel Ángel Ramírez responde y quiere evitar cualquier conflicto en el asunto:"si no hay acuerdo entre CSD, Sanidad y Gobierno de Canarias, no voy a provocar líos". "No tengo necesidad de generar enemigos. Si desde el Gobierno de España no se quiere permitir habrá que aceptarlo".

Lo que es seguro es que el 11 de junio vuelve el fútbol, y lo hace con el derbi sevillano. Y también regresa la temporada para la UD Las Palmas, que deberá conseguir la permanencia en la Segunda División del fútbol español. Pero, ¿Será con público?