El CV Guaguas, nuevo líder de la competición liguera

Tocaba uno de esos partidos vitales dentro de una temporada y los jugadores del Guaguas salieron convencidos de la situación. Los amarillos comenzaron marcando territorio, pero Río Duero Soria puso de su parte para igualar fuerzas. La contundencia de los locales en la red no era suficiente para marcharse en el marcador, hacía falta algo más de continuidad y no cometer ciertos errores. De esa manera, Camarero se vio obligado a parar el partido. Buscando una reacción, la escuadra grancanaria tiró de su arma más fiable: Los remates de Kukartsev. Con el argentino a pleno rendimiento la mejoría llegó en forma de parcial. Con 8-2 el Guaguas voló para apuntarse el primer set, imponiendo también sus centímetros esta vez gracias a Moisés Cezar, quien no dudó a la hora de castigar a su rival en las inmediaciones de la red. La reacción insular tras el tiempo muerto fue excelente, dominando el partido a su antojo y marcando, por fin, el ritmo necesario para cerrar el set (25-14).

El camino al liderato estaba un poco más despejado, pero Río Duero Soria no dudó pese a volver a empezar por detrás en el marcador. Los pupilos en el día de hoy de Elías Terés trataron de llevar al límite a los isleños, lo que provocó varias juegos más largos de lo normal. En ese instante, el Guaguas volvió a perder un poco el camino y le tocó sufrir un duro parcial en contra de 0-6. Por detrás de nuevo en el marcador, la figura de Kukartsev volvió a tomar esa importancia capital que suele tener siempre. Los tantos del albiceleste fueron oxígeno en un momento complicado y, aunque recuperó sensaciones el conjunto de Camarero, todo se mantuvo igualado. Aun así, otro empujón amarillo dio calma terminó por dar algo más de tranquilidad en el tramo final. Con Hage y Cezar dando más solidez a los bloqueos, el Guaguas finiquitó el set para dar un paso de gigante para llevarse al bolsillo otros tres puntos (25-19).

Río Duero Soria no lo iba a poner fácil pese a todo. De hecho, es que lo demostraron con claridad volviendo a dar mucha batalla con su arranque de set. El Guaguas trató de responder y lo consiguió, aunque con dificultades y con un Kukartsev en modo apisonadora por su zona. No obstante, por el momento, no había manera de despegarse en el marcador. Tuvo que esperar el conjunto amarillo hasta medio el set, ya que fue ahí donde de nuevo su contundencia en la red daría frutos para estar un paso más cerca del liderato. Los sorianos pararon el choque con un tiempo muerto, aunque no tendría demasiado efecto ya que el Guaguas había puesto el piloto automático y la ventaja ya comenzó a ser bastante considerable dado cómo estaba todo. Con todo en contra, Río Duero Soria no dejó de remar y alargó un poco más el set, pero un último esfuerzo amarillo les sirvió la victoria en bandeja (25-18). Este triunfo vale muchísimo para un Guaguas que, ahora sí, tiene todos sus partidos recuperados y se coloca como líder de la Superliga Masculina de Voleibol. Esta condición no es baladí, dado que sólo restan dos jornadas para los Playoffs y en la mente de los amarillos está el ser campeones de la liga regular para tener en todas las eliminatorias factor cancha. Hoy ante Río Duero Soria se dio el primer paso para conseguirlo y pelearán por ello hasta el final.