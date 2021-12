El CV Guaguas se clasifica para los octavos de final de la CEV Cup

Mala puesta en escena de los amarillos que cometían demasiados errores en ataque que facilitaban las cosas a su rival, obligando a Sergio Camarero a detener el partido con un 5-2 en el marcador. El Guaguas lograba devolver el parcial para establecer el 6-6, entrando el partido en una fase de igualdad en la que ninguno de los dos equipos lograban distanciarse en el marcador, con muchos errores a ambos lados de la red, hasta que una nueva ventaja de dos puntos para el Decospan llevaba a Camarero a solicitar su segundo tiempo muerto con un 14-12 en el luminoso, para evitar el despegue de los belgas en el set.



La receta parecía surtir el efecto deseado y el Club Voleibol Guaguas volvía a igualar la contienda (15-15), decidiendo Depestele parar el partido ante el cambio de inercia que se avecinaba en el juego de los amarillos, en busca de cortar de raíz el despegue de los insulares ya superado el ecuador del primer asalto.



El Guaguas comenzaba a reencontrarse con su mejor juego, con Hage y Yadrián haciendo mucho daño en ataque, obligando a los locales a quemar su último tiempo muerto con un 21-24 en el marcador, en un intento por evitar lo que parecía inevitable, pero Yadrián volvía a aparecer en escena para cerrar el primer triunfo parcial de los amarillos por 22-25 (0-1), que dejaba el pase a los octavos a un solo set de distancia.

Las buenas sensaciones de los insulares se prolongaban en el arranque de la segunda manga con Yadrián y Yosvany desatados en ataque haciendo mucho daño a un Decospan que tenía que detener el juego con un 6-10 que amenazaba con disparar a los hombres de Sergio Camarero en el electrónico.



Los belgas lo intentaban, pero el Guaguas no presentaba ningún resquicio en su defensa y se mostraba intratable en ataque con Yosvany y Yadrián como principales estiletes, bien secundados por Borja Ruiz y Hage, obligando a los locales a consumir su segundo tiempo muerto con un 9-16 en el marcador.



El Decospan sacaba fuerzas de flaqueza para mantenerse en el partido, endosando un parcial de 3-0 que despertaba las alarmas de Sergio Camarero que no dudaba en detener el juego con un 15-19 para reactivar la mejor versión de sus hombres en la recta final de un set que podía ser definitivo para sus intereses.



A pesar de los esfuerzos belgas, el Guaguas aguantaba las embestidas de su rival, que a pesar de la mejora en la recta final de la segunda manga no les bastaba para evitar la nueva victoria parcial de los canarios por 20-25, logrando el 0-2 que necesitaban para clasificarse matemáticamente para octavos de final de la CEV Cup.

Sergio Camarero daba minutos a los menos habituales en la tercera manga, aprovechando la oportunidad brindada por su técnico para mantener la buena dinámica del equipo, endosando un parcial de salida de 3-8 que obligaba al Decospan a detener el partido en busca de soluciones ante la nueva propuesta de juego de los amarillos.



El Guaguas metía la directa, imponiendo un ritmo alto al partido, pero los belgas lograban meterse en la lucha por el set con un parcial de 0-4 que obligaba a Camarero a detener el partido en busca de revertir el amago de reacción de los locales para no alargar el encuentro más de lo estrictamente necesario, con un 9-13 en el marcador.



El Decospan mejoraba en sus prestaciones, pero el Guaguas administraba su renta para llegar a la recta final del tercer asalto por delante en el marcador, con Ángel Rodríguez haciendo mucho daño a los locales, que se topaban con el muro defensivo en la red formado por Matt y Moisés, que llevaban en volandas al equipo hasta el final que se cerraba con un 19-25 que daba la victoria final por 0-3 para los canarios.