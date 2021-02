El CV Guaguas se clasifica para jugar la final de la Copa del Rey

Buena puesta en escena de Unicaja esta tarde liderados en la ofensiva por Carlos Jiménez y Colito que unido a los errores propios de los grancanarios obligaban a Camarero a buscar soluciones en el arranque de la primera manga con un 7-5 favorable al cuadro entrenado por Manolo Berenguel. El mensaje del técnico canario a sus hombres consiguió revertir la situación, en un choque igualado con errores a ambos lados de la red, pero en el que la mejoría en recepción de los insulares, unida a la eficacia en la red de Matt y Pablo Kukartsev obligaban a Berenguel a quemar su primer tiempo muerto para evitar el despegue del Guaguas (16-18). Unicaja intentaba reaccionar pero los de Sergio Miguel Camarero se mostraban intratables en ataque e impenetrables en defensa, metiendo la directa en la recta final para cerrar la primera manga con dos misiles tierra – aire de Pablo Kukartsev que le daban la victoria parcial al Guaguas por 21-25 (0-1).

Gran igualdad entre ahorradores y grancanarios en el principio del segundo set, pero con el Unicaja comandando el marcador desde el punto inicial en el que Fran Iribarne les daba la primera ventaja. El Guaguas hacía la goma, pero los errores le impedían completar la remontada más allá de igualar hasta en dos ocasiones el marcador, lo que llevaba a Sergio Camarero a pedir un tiempo muerto con 11-9 en el marcador tras un potente remate de Carlos Jiménez. La reacción isleña no tardaba en producirse de la mano de Hage y Kukartsev que sacaban la artillería pesada para colocar el 15 iguales obligando a Berenguel a detener el partido para evitar el despegue del Guaguas que parecía querer poner tierra de por medio. Los ahorradores no lograban recuperar sensaciones ante un Guaguas brillante en defensa y con Hage, Almansa y Kukartsev poniendo en práctica la ley del ex fusilando la defensa de un Unicaja que quemaba su último tiempo muerto con 18-21 ante el peligro de claudicar también en el segundo set. El Guaguas se mostraba inexpugnable en defensa, con una recepción prodigiosa que desbarataba todos los intentos del Unicaja por recuperar la renta perdida, chocando ante el muro levantado en la red por Moisés y Matt que era aprovechado por Hage para fusilar a sus ex compañeros para colocar el 20-25 que les daba el 0-2 en el electrónico del CID.

Una mala puesta en escena de los anfitriones le daba a Unicaja un parcial de salida de 3-0, obligando a Camarero a consumir un primer tiempo muerto ante la nueva inercia negativa en la que parecían querer instalarse sus hombres en el arranque de la tercera manga. El Guaguas se recuperaba de su mal arranque y recuperaba poco a poco su mejor nivel, devolviendo la igualdad al asalto, entrando en un ida y vuelta en el que nuevamente serían los anfitriones los que volverían a coger el mando del encuentro gracias al acierto en ataque de Moisés, Hage y Kukartsev que llevaban al técnico del Unicaja a buscar soluciones en un tiempo muerto con 13-15 en el luminoso. Iribarne y Vigil lideraban la reacción ahorradora, pero Camarero volvía a detener el tiempo para evitar alargar el encuentro más de lo necesario, con un 18-17 en el marcador en la reta final de un tercer asalto que prometía emociones fuertes. Unicaja se aferraba a la vida defendiéndose como un gato panza arriba, pero el Guaguas se encomendaba al brazo ejecutor de un colosal Pablo Kukartsev que destrozaba las esperanzas ahorradoras con un final de set arrollador del argentino que cerraba el asalto con un 23-25, poniendo el sello al billete para la gran final por la vía rápida (0-3).