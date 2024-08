George Conditt IV: "Mi objetivo es ayudar al equipo tanto en ataque como en defensa"

El CB Gran Canaria continúa con la pretemporada y con las presentaciones de los jugadores que llegan al club en esta temporada. La entidad isleña llevó a cabo la presentación de George Conditt IV, pívot de 24 años. Sobre su manera de jugar, Conditt IV indica que "me describiría como un jugador que siempre tiene el ataque en el punto de mira, juego muy bien con los bases que pasan primero y me encuentran en el pick and roll. Soy capaz de tomar buenas decisiones en ese momento del ataque".

Además, el pívot del equipo grancanario afirma que "me gusta comprender cómo juegan mis compañeros. Ya conozco un poco a Joe y sé que lo que va a hacer en todo momento. Estoy deseando crear esa química con todos los compañeros para saber lo que van a hacer, aprovechar eso y ayudar al equipo".

George Conditt IV, en su presentación: "Estoy muy feliz de estar en este club".



El nuevo pívot del cuadro amarillo habló, en su presentación, sobre sus sensaciones y lo que puede aportar durante este curso 2024/25.



También habla sobre el entrenador. George Conditt IV comenta que "lo que me gusta de Jaka es que un entrenador estricto y que tiene su estilo de juego y sus normas. Personalmente, como jugador, prefiero ese estilo de juego en el que sé lo que tengo que hacer y en el que me ayudan a hacerlo en la pista".