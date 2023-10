García Pimienta: "Hemos realizado un partido muy serio y tuvimos el premio de la victoria"

García Pimienta se mostró contento por la victoria lograda hoy ante el RC Celta, en el Estadio Gran Canaria: "La lectura que hago es que el equipo no deja de intentarlo hasta el final. Hemos hecho un partido muy serio, la afición ha seguido animando y contento por ellos. Hemos tenido el premio", señaló el técnico del conjunto grancanario.

Sobre Jonathan Viera: "Desde que estoy aquí es un auténtico placer poder entrenar a Jonathan Viera, dos ascensos no se consiguen tan fácil. Hoy ha ganado el partido él, el partido ha dado un vuelco con su entrada". "Mientras esté con nosotros convencido que nos va a ayudar porque es el jugador con más talento", agregó.

Marc Cardona fue uno de los revulsivos de la segunda parte y autor del tanto de la victoria, sobre él Pimienta valoró que "es un jugador que da todo lo que tiene, no juega más porque yo no lo pongo, no porque no lo merezca. Ha marcado un golazo, sé lo que trabaja cada día y estoy muy contento por él".

"Cuando acaban los partidos analizo qué es lo que ha pasado, independientemente de los resultados. Hoy hemos tenido premio y cuando no se gana tenemos que seguir insistiendo y seguir creyendo. Este es el camino", finalizó.