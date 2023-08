García Pimienta: "El equipo ha competido bien"

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, dijo tras debutar en Primera División con un empate en casa ante el RCD Mallorca (1-1), que el punto fue "merecido" y deben "valorarlo" ante "un grandísimo rival" como el conjunto balear.



"Nos hubiese gustado ganar, y para eso planteamos el partido, hemos competido bien, en la primera parte hemos estado bastante bien con el balón, dominando, aunque es vedad que sin generar muchas ocasiones", explicó el técnico catalán en sala de prensa.



Pimienta echó en falta más profundidad y tener más oportunidades de gol en ese primer periodo, y entendió que el Mallorca diera "un paso adelante" en la segunda parte, "en la que nos han sometido con juego directo y verticalidad".



El entrenador del conjunto grancanario lamentó no tener mucha altura en su plantilla para combatir el juego aéreo de un Mallorca que empató en un saque de esquina con un cabezazo de Raillo.



"En el balón parado hemos sufrido, es un equipo muy potente, con muchísima altura, y también nos han presionado bien y no hemos estado fluidos en la salida de balón. Es un punto para valorarlo, hemos competido bien y toca seguir trabajando", subrayó.



Pimienta argumentó que no agotó el cupo de cambios "porque el partido estaba roto y los que jugadores que estaban en el campo estaban muy metidos, y no queríamos perder el partido, queríamos aguantar hasta el final y defender bien".



También explicó que alineó a Sergi Cardona, pese a su probable traspaso al Olympiakos griego, para dar más consistencia a la defensa en la segunda parte, y que eligió como titular al neerlandés Sinkgraven porque lo consideraba idóneo para este partido en el lateral izquierdo.



El técnico barcelonés espera la llegada de nuevos fichajes, "nos falta altura atrás", insistió, pero también espera por un centrocampista y un delantero.