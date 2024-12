Diego Martínez: "Lo que hemos hecho es muy bonito, pero ya pasó"

Diego Martínez analiza en rueda de prensa a su equipo y lo que va a ser el encuentro de este sábado ante el Real Valladolid, en un momento dulce en resultados para los amarillos. Además de la baja confirmada para este partido de Jnuzaj, hay jugadores con molestias varias.

Inicia el míster su intervención hablando de cómo se encuentra el equipo tras la magnífica victoria ante el FC Barcelona y el pase a la siguiente elimininatoria de Copa de Copa del Rey: "El equipo está motivado, con ganas, está feliz. Mañana tenemos un partido muy muy exigente y tenemos que recuperarnos al máximo habiendo jugadores que tenemos bastantes dudas de si podrán llegar o no. En esas estamos".

No quiere oír hablar de otra cuestión que no sea el estar absolutamente centrado en el siguiente encuentro en cada una de las jornadas: "Un partido de máxima exigencia, nuevamente. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino, no mirar a los lados, mientras menos ruido tengamos alrededor, y el ruido a veces también tiene que ver con pensar en el pasado, lo que hemos hecho es muy bonito, es un balance extraordinario, pero ya pasó".

Y añade: "Hay que focalizarse en mañana y sabemos que es un rival que va a ser muy complejo. Siempre el siguiente partido es el más importante. No miramos la clasificación, tenemos que seguir en esta línea, todo lo que sea desviarnos del foco, mirar hacia los lados, hacia otro equipo, es un problema. Tenemos que ir al máximo siempre".

Dario Essugo fue protagonista sin participar esta semana, de forma curiosa. Sobre esto comenta Martínez: "La semana pasada tomamos una decisión que creo que era lo mejor para el equipo, evidentemente sin conocer el resultado e independientemente del resultado seguía siendo lo mejor para el equipo, que es como entendemos nosotros esto".

Sin duda el puesto de lateral zurdo es uno de los que más pretendientes y movimientos está teniendo tras la llegada del técnico gallego: "Hay diferentes opciones. Evidentemente lo más importante es que tengamos opciones, son perfiles muy distinto, cada perfil demanda un tipo de partido o un momento del partido. Lo importante es tener competencia interna, tener opciones y que estén todos en el mejor rendimiento posible".

De forma muy acertada y en su linea, cuando es preguntado por un jugador de forma individualizada, Diego Martínez desvió la atención hacia la fuerza del grupo y de los que aportan durante la semana y no tienen tantos minutos: "Creo que es un un gran jugador, que tiene una buena mentalidad, una versatilidad admirable y un nivel técnico y físico importante. Dicho esto, destacaría a Iván Gil, destacaría a Pejiño, destacaría a todos estos jugadores que tienen menos minutos, Enzo, Fabio González, Juanma … son jugadores que tienen menos minutos pero el nivel que dan en los entrenamientos son los que posibilita nuestro verdadero nivel".

Y para terminar el técnico confirma la baja definitiva para este encuentro de uno de los jugadores que últimamente no está teniendo suerte con las lesiones. Adan Januzaj: "No llega. Luego es verdad que hay algunos jugadores que por la recuperación, molestias de toda la semana, tenemos que ver. Jugadores que están recuperándose de lesión a ver qué posibilidades tienen de estar al 100%, en eso estamos. Pero Januzaj no va a poder estar".