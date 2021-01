Derrota de la UD Las Palmas en Anduva

Pepe Mel subrayó que había un doble reto en el encuentro para sus jugadores. El equipo batalló durante los noventa minutos, pero no tuvo resolución en los metros finales. Desde el primer movimiento ya se apreciaba que no era un partido cómodo para Las Palmas; tampoco para el Mirandés. El conjunto de Pepe Mel tuvo el control del juego durante la primera mitad, pero se fue al descanso ya con la inesperada desventaja de un tanto. Porque a la media hora Cristo González anotó un excelente gol, tras acción personal desde la frontal del área. Esa acción aislada rompió la ausencia de remates en ambas zonas de las áreas de portería. El tanto puso por delante al Mirandés pero Las Palmas no cejó en su labor de presionar e intentar robar en campo rival. Edu Espiau (con un remate de cabeza que se anuló por fuera de juego) y Maikel Mesa fueron los futbolistas que vieron la posibilidad de anotar en los dominios de Raúl Lizoain durante una primera fase del encuentro en la que hubo más desgaste que brillo en ambos conjuntos.

El guión del encuentro se mantuvo tras tiempo de tregua, con una UD Las Palmas que buscaba de manera insistente romper las líneas defensivas de su adversario. Los amarillos se asociaban, con una constante idea vertical a la que le faltaban los remates. Aunque Mesa, en dos oportunidades, piso área de nuevo sin precisar sus remates. El panorama pudo empeorar en la segunda parte porque la historia casi tuvo una repetición, luego de una fase de control visitante. Cristo González apareció de nuevo en el encuentro para verse a frente al portero amarillo, pero esta vez el cuerpo de Domínguez rechazó el segundo disparo peligroso del Mirandés. Pepe Mel varió piezas incluso, dando frescura al ataque. Pero cuando moría el partido, ya en el tramo de descuento, llegó el segundo tanto obra de Jirka que sentenció la aciaga jornada.