Borja Ruiz: "Afrontamos en buenas condiciones la Supercopa"

Borja Ruiz analizó la Supercopa que disputará el conjunto grancanario este fin de semana en el Centro Insular de Deportes y los objetivos para esta campaña.

El jugador del conjunto grancanario señaló que "afrontamos en buenas condiciones la Supercopa porque nos han venido bien estos partidos de pretemporada, aunque está claro que tenemos que seguir trabajando, porque el equipo necesita más rodaje, aunque ya se ve que tenemos grandes jugadores y se ven ya cosas bastante buenas".

Además, Borja añadió que "estoy muy feliz, porque la temporada pasada me quedó la espinita clavada de no poder competir en playoff. Tenía muchas ganas de estar aquí, de terminar con la Selección para poder estar con mi club y espero que se consigan títulos, que para eso he venido".

Sobre la pretemporada, el central internacional afirmó que "creo que han sido buenos partidos para nosotros, sobre todo porque hasta hace cinco días no teníamos el equipo completo porque faltábamos Fran y yo. Han sido buenos partidos ante dos grandes rivales, hemos jugado bien, aunque hay cosas que tenemos que mejorar".

El CV Guaguas afronta este fin de semana el primero de los cuatro títulos por los que luchará en esta campaña, ya que además de la Supercopa, el conjunto grancanario disputará la Superliga Masculina, Copa del Rey y la Champions.