Alba Sánchez: "No miramos más allá del partido con Kiele"

Alba Sánchez analizó la competición de la Copa de la Reina que comienza este viernes. La jugadora del CV Olímpico señaló "el secreto creo que está en el trabajo, en ser constantes y trabajar muy duro todos los días, saber que no es fácil y afrontar esta Copa con toda la actitud, porque con trabajo se pueden conseguir grandes cosas. Pascual nos pide que seamos un equipo muy competitivo, trabajar mucho el bloqueo - defensa, ser un equipo que nunca se rinde, siempre intentar salvar muchos balones e intentar cometer pocos errores y cuando la pelota no te viene bien jugar al contra bloqueo y defender para intentar cansar al equipo contrario".

Sobre la temporada actual, Alba afirmó "al principio nos costo mucho, por eso creo que no empezamos jugando bien la liga, perdimos algunos partidos, pero luego cogimos el ritmo. Es cierto que luego tuvimos un parón de dos semanas y lo hemos notado otra vez, porque como a todos los demás equipos nos ha afectado directa o indirectamente el problema de la COVID-19. Como equipo creo que va todo muy bien, las chicas están todas haciendo un gran trabajo y solo nos queda mantener un poco la regularidad cada semana. Me siento muy bien, tanto con las chicas, como con Pascual, al que le conozco de hace muchos años, me gusta mucho el trabajo que hacemos todas cada día, son entrenamientos siempre muy exigentes, que son como a mí me gustan".

En relación a los equipos favoritos para conseguir la Copa de la Reina, la jugadora del conjunto isleño indicó "realmente no veo un claro favorito, ojalá seamos nosotras y consigamos esa Copa, pero es cierto que está siendo una liga muy extraña para todos, porque estamos teniendo muchos patrones por la COVID-19 y aquí el que arriesgue más creo que al final será el que se lleve esta competición. No miramos más allá del partido con Kiele del viernes. Están haciendo una temporada muy buena y la verdad es que estamos enfocadas al 100% en Kiele y ojalá que pasemos a semifinales, que será solo entonces cuando pensemos en el derbi canario con el Sanaya Libby's La Laguna".