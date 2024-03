Loro Parque Fundación destaca la importancia de la cría de aves en la preservación de las especies

La cría de las especies, sobre todo las especies amenazadas, es fundamental, porque "realmente esto es lo que bloquea al mercado ilegal, al mercado furtivo que existe en el mundo, lo que es muy importante, ya que cada vez somos más y la demanda aumenta" -apunta Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación- a Mayer Trujillo, en Herrera en COPE Canarias.

Zamora apuntó que "cada vez hay más demanda de tener animales cerca de las personas, es algo ancestral todavía en las tribus alejadas de la civilización, todos tienen un monito, un lorito; es algo habitual, lo que pasa es que en estas tribus es sostenible, cuando los animales crecen vuelven a la naturaleza y ellos cogen otro animal que los acompañe"; el mundo moderno lo que ha hecho es la domesticación de las especies, criándolos bajo cuidado humano, mientras se críen no hay ningún problema para que nadie vaya a capturarlos al medio y luego venderlo, porque esto provoca un problema los animales capturados sufren realmente el primer periodo y muchos fallecen si no tienen los conocimientos para mantenerlos bien.

La cría bajo cuidado humano es realmente la conservación de las especies, porque erradica totalmente la captura ilegal de especies y aparte tenemos el conocimiento, que es muy importante de cara al tipo de animal para llegar a tiempo en la preservación de la especie, si hace falta, "si en el medio natural faltan ejemplares no podemos llegar a última hora, como es el caso de la vaquita, que es un tipo de cetáceo que se está extinguiendo inexorablemente, sin que nadie lo pueda impedir porque se ha llegado tarde en conocer el manejo bajo cuidado humano". Todo ese manejo, todo ese trabajo de cría es fundamental para la conservación.

Anualmente, nacen en Loro Parque alrededor de 1200 animales, en los últimos años han nacido unos 30.000 loros, la mayoría en peligro de extinción y gracias a lo cual se han podido salvar a 12 especies de la inminente extinción. En la selva mexicana tienen un proyecto en donde suplementan la comida del tercer pichón, el más pequeñito, que suele morir o ser pasto de depredadores, en un árbol, a unos 40 metros de altura, cuando la especie está amenazada, los biólogos se suben, le dan de comer un poquito al más pequeño y los padres pueden sacar a los 3 adelante, aumentando el número de pichones. Eso solo se puede hacer porque conocen el tipo de dieta, dietas especializadas para esa edad, el crecimiento de los animales, la incubación, y otros muchos datos que se estudian aquí en Loro Parque.

Cada especie tiene su tiempo de incubación, en algunos puede ser de 22 días, otros 28 días o un mes y otros entre 16 y 18 días, averiguar cuándo va a eclosionar un huevo, este tipo de información es parte del trabajo de campo de los equipos en la naturaleza, África, Sudamérica, Oceanía... Monitorizar estos proyectos tiene una fuerza increíble frente a otros trabajos que se han hecho en el pasado, porque el equipo de Loro Parque sabe que hace falta en cada proyecto, y pueden dar inmediatamente estos datos.

En Loro Parque han creado especies ya extintas en la naturaleza como el Guacamayo de Spix, quizás uno de los más difíciles a los que se han enfrentado en su día, actualmente son referente a nivel mundial con el Guacamayo de Lear, del cual han nacido 42 ejemplares. También tienen loros tan pequeños como el índice de una mano, muy delicados, loros australianos, para el que tienen que producir diariamente un néctar que toman 3 veces al día, para eso cuentan con el equipo de Loro Parque y Loro Parque Fundación, en su mayoría del Valle de La Orotava, que conocen a la perfección como trabajar con estos protocolos.

Rafael Zamora explicó que Loro Parque tiene 350 especies y subespecies, y cada año se "enamoran" de 3 o 4 que son en las que se aplican para estudiar por qué se les muere a otros centros de cría, por qué no tiene éxito, por qué no incuban los huevos, todo eso lo van descubriendo con el tiempo; "hay que tener en cuenta que hay especies que maduran a partir de los 10 u 11 años para empezar a hacer su ciclo vital, se necesitan muchos años para poder tener éxito completo con una especie, no solo el nacimiento, también el transcurso de los años hasta que se hacen adultos, y varios períodos críticos donde el animal cambia, pasan una adolescencia, que hay que entenderla también y no es fácil, y todo eso tiene que incluirse en un protocolo que hemos ido fabricando poco a poco", y todavía les quedan especies, es un trabajo infinito.

Algunas de las especies pueden comprarse, a ese éxito se refería Zamora, ya que "todas las especies más comerciales, los periquitos, las amazonas, las cacatúas ninfas, todo esto podemos extenderlo al comercio especializado y este es el efecto tan potente que tiene con los mercados ilegales, porque la gente puede tener una mascota o un animal de cría con toda su documentación; animales sanos porque le hacemos todos los test que en ocasiones son mayores que el valor del pájaro, y nosotros lo que hacemos es tener un mercado sano, estable en toda Europa y a nivel internacional"; con todas las especies más comunes y tratan de que las más raras se hagan comunes, también y la gente pueda acceder a estos animales.

Para adquirirlas hay que acudir a cualquier centro especializado, "aquí en Canarias hay muchos centros que son muy buenos; simplemente dirigirse a ello y pedir un animal de Loro Parque Fundación, que va con su anillo con su microchip y con su documentación y ellos inmediatamente contactan con nosotros y piden, digamos el loro a la carta, que en ocasiones no lo tenemos y hay que esperar a lo mejor hasta un año por el loro que se adapta a las condiciones que ellos tienen y entonces se consigue esa especie, pero pidiendo siempre que sea de Loro Parque Fundación".