turismo
Navidad en el Hotel Botánico: una celebración de elegancia, bienestar y momentos inolvidables
La magia de la Navidad vuelve a envolver al hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife), miembro de The Leading Hotels of the World, que un año más se viste de gala para recibir estas fechas con el encanto y la distinción que caracterizan a uno de los establecimientos más emblemáticos de Europa
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura6:31 min escucha
Temas relacionados
"Gallardo ha sufrido hasta tres castigos, porque así funciona el sanchismo; te usa, te funde y te tira, y a pensar en el siguiente fusible"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h