COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

turismo

Navidad en el Hotel Botánico: una celebración de elegancia, bienestar y momentos inolvidables

La magia de la Navidad vuelve a envolver al  hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife), miembro de The Leading Hotels of the World, que un año más se viste de gala para recibir estas fechas con el encanto y la distinción que caracterizan a uno de los establecimientos más emblemáticos de Europa

botanico
00:00
Descargar
loro

 Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura6:31 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking