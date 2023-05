Yolanda Díaz intenta pescar en el río revuelto de Podemos Asturias

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha estado este jueves en un acto público de IU-Convocatoria por Asturias en Mieres. Antes, Díaz ha visitado los trabajos de transformación del pozo minero de Santa Bárbara en un centro cultural acompañada del candidato de IU-Convocatoria por Asturias a la Presidencia del Principado, Ovidio Zapico; y el ex coordinador general de IU y candidato a la Alcaldía de Oviedo, Gaspar Llamazares.

Preguntada por su presencia en un acto de Izquierda Unida, Díaz ha respondido que "estoy apoyando a todo el mundo y hago un llamamiento para que haya una coalición progresista en Asturias".

Mientras la ministra estaba en Mieres, la candidata de Podemos a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, iniciaba la pegada de carteles en Oviedo. Díaz no ha querido mojarse en la guerra interna de la formación morada en Asturias, con Tomé enfrentada a la dirección regional. "No me corresponde hacer valoraciones de otras formaciones -ha dicho-, pero hago un llamamiento a que la ciudadanía se movilice".