La Universidad de Oviedo celebra su día grande

La Universidad de Oviedo ha celebrado este viernes el solemne acto de Santa Catalina de Alejandría, en el que ha entregado los premios fin de grado y el premio al mejor expediente académico. En esta ocasión ha recaído en el alumno ovetense Antonio García-Bernardo Tartiere, que acabó sus estudios de Biología con notas brillantes y que ahora cursa un máster en Biomedicina y Oncología Molecular.

En ese mismo acto, el rector de la entidad, Ignacio Villaverde ha anunciado la intención de crear una oficina de captación de fondos privados y mecenazgo de cara al año 2024. Y es que Villaverde ha explicado que la Universidad cuenta con mecenas pero que tiene que "crecer mucho" y propone también "incentivos fiscales" para las empresas que opten por esta vía en España.

El acto ha contado también con una ponencia de Domènec Espriu, director de la Agencia Estatal de Investigación, que ha hablado de la proliferación de "revistas depredadoras" en materia de investigación, tras la aparición de nuevas editoriales en China o en Egipto.

Campus de El Cristo

El proceso de reordenación del futuro Campus de El Cristo que acabará pasando la propiedad de los edificios del antiguo HUCA desde la Tesorería de la Seguridad Social a la Universidad cuenta con un pequeño revés en los últimos días. Dos empresas que concurrían a la licitación para diseñar ese nuevo campus han presentado un recurso, pero para Ignacio Villaverde no supone un gran contratiempo. Confía que antes de Navidad estén resueltos los recursos y se continúe con el proceso: "Es un contrato muy atractivo para ese sector. Ganar ese contrato es hasta una cuestión de prestigio. Diseñar y desarrollar un Campus universitario nuevo no es una cuestión menor. Entiendo perfectamente y está dentro de la normalidad que ese tipo de licitaciones se peleen hasta el final. No es una cosa que nos genere preocupación".