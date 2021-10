El TSJA confirma 12 años de prisión para el condenado por matar a David Carragal

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado la pena de 12 años de prisión impuesta al joven de 20 años acusado de provocar la muerte por una patada en la cabeza al profesor pixueto David Carragal en la madrugada del 11 de junio de 2019 en las fiestas de La Florida de Oviedo.



Al alto tribunal asturiano ha desestimado el recurso del principal acusado, Jorge Cue, pero sí ha estimado el de los otros dos jóvenes que le acompañaban aquella noche y que habían sido condenados a sendas multas de 2.250 euros por un delito de omisión del deber de socorro por huir del lugar tras la agresión, y que ahora quedan absueltos.



En su sentencia, la Sala Civil y Penal del TSJA reconoce que "ciertamente el comportamiento de los dos acusados, acompañantes del agresor y que con carácter inmediato a la agresión huyen del lugar sin interesarse en absoluto por la situación del agredido, se puede calificar sin exageración alguna de deleznable y merecedor de un severo reproche social".



Sin embargo, considera que no puede ser incardinado en el tipo penal de la omisión del deber de socorro, porque "no concurre el esencial elemento de la situación de desamparo del agredido precisado de ayuda", puesto que Carragal fue agredido en presencia de otras cuatro personas que con carácter inmediato llamaron al 112 y a la policía y "pusieron al instante todos los medios a su alcance para auxiliar al agredido".



Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de junio de 2019, cuando los tres jóvenes se acercaron a David Carragal y sus dos amigas, que habían estado divirtiéndose en las fiestas de La Florida, en Oviedo, y les pidieron fuego y tabaco.



Carragal y sus acompañantes les respondieron que no tenían tabaco, pero ante su insistencia en que querían "gas o mechero", las dos mujeres se sintieron molestas y empezaron a cruzar la calle, mientras aquél conversaba con los tres jóvenes.



De repente, Jorge C.C. le propinó con su pierna izquierda una fuerte patada en la parte derecha de su cabeza, que le hizo caer de espaldas "inconsciente" y "a plomo", y se golpeó violentamente contra el suelo, lo que le provocó lesiones por las que falleció a seis días después. EFE